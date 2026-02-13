Rayman : 30th Anniversary Edition est disponible - Retrouvez le classique de 1995 sur les supports modernes

Publié le: 13/02/2026 @ 16:28:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Hier, Ubisoft a annoncé que Rayman : 30th Anniversary Edition sera disponible dès aujourd'hui sur Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via l'Ubisoft Store et Steam. Développée par Digital Eclipse en collaboration avec Ubisoft Montpellier, cette édition anniversaire célèbre les trente ans du jeu culte de 1995 avec cinq versions disponibles sur PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance et Game Boy Color. Les joueurs replongeront dans l'univers magique de Rayman et exploreront des lieux emblématiques comme la Forêt des Rêves et le chaos musical des Terres des Musiques pour sauver les Electoons et le monde de Mr. Dark. L'édition définitive préserve tout ce que les joueurs aiment dans le jeu original, ainsi que du nouveau contenu, dont un prototype SNES inédit, 120 niveaux supplémentaires issus de packs de niveaux bonus, une bande originale fidèlement réimaginée par le compositeur Christophe Héral et des fonctionnalités de jeu améliorées telles qu'un retour en arrière de 60 secondes, des vies infinies et l'invincibilité. De plus, Rayman : Édition 30e anniversaire propose un documentaire interactif exclusif. Il invite les fans dans les coulisses du jeu grâce à plus de 50 minutes d’interviews inédites avec les développeurs originaux, ainsi qu’à des illustrations conceptuelles, des croquis préliminaires et des documents de conception jamais vus auparavant, retraçant les origines et l’évolution du légendaire héros sans membres.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-02Test Fighting Force Collection (PS5) - Des jeux qui ont toujours divisé portés sur les supports modernes
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité