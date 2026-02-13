Publié le: 13/02/2026 @ 16:24:48: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
KOJIMA PRODUCTIONS, en collaboration avec Nixxes Software, est fier d'annoncer que DEATH STRANDING 2 : ON THE BEACH sortira sur PC le 19 mars 2026, et que les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui sur Steam et Epic Games Store . Dans cette suite indépendante, DEATH STRANDING 2 : ON THE BEACH met à la disposition de Sam un nouvel arsenal d'outils, d'armes et de véhicules. Accompagné de ses compagnons de DRAWBRIDGE, Sam se lance dans une nouvelle aventure pour connecter l'Australie au réseau chiral. Assailli de toutes parts par des ennemis, Sam devra se frayer un chemin à coups de feu, d'infiltration et de sprint pour se sortir des situations périlleuses, mais aussi survivre à des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, des tempêtes de sable et des incendies de forêt, et affronter les terribles Pluies Temporelles pour sauver une fois de plus l'humanité de l'extinction. Le système de Lien Social est de retour, connectant des joueurs du monde entier et vous permettant d'influencer le monde d'autrui, et vice-versa.
Plongez au cœur de l'univers de DEATH STRANDING comme jamais auparavant grâce à la prise en charge des écrans ultra-larges, notamment le format 21:9 pour le jeu et les cinématiques sur PC et PS5, et le format 32:9 pour PC, le tout en résolution 4K. L'édition PC de DEATH STRANDING 2 : ON THE BEACH offre une grande flexibilité : personnalisez votre expérience de jeu avec la souris et le clavier, configurez vos raccourcis clavier, ou vivez l'action avec la manette DualSense, son retour haptique et ses gâchettes adaptatives. À vous de choisir ! Profitez également d'une large gamme d'options audio, dont l'audio 3D via Dolby Access, la compatibilité DTS Sound Unbound et Windows Sonic pour casque.
