Google corrige un problème persistant de Gmail sur Android
Publié le: 13/02/2026 @ 16:23:05: Par Nic007 Dans "Google"
GooglePendant des années, la version mobile de Gmail a accusé un retard par rapport à la version de bureau sur plusieurs points essentiels. L'une de ces lacunes était l'impossibilité de créer des libellés directement dans l'application. Les utilisateurs devaient se connecter sur un ordinateur ou utiliser le navigateur de leur smartphone. Cette situation est en train de changer. Google introduit la possibilité de créer de nouveaux libellés dans son application Android. À première vue, il s'agit d'un changement mineur, mais en pratique, il peut considérablement simplifier l'organisation des e-mails. La nouvelle fonctionnalité est désormais accessible depuis le menu latéral de l'application. En le développant, vous trouverez l'option « Créer une étiquette », située entre la section de gestion des abonnements et la liste des étiquettes existantes. Sélectionner cette option ouvre une fenêtre simple où il vous suffit de saisir le nom de la nouvelle étiquette et de confirmer.

Certains utilisateurs remarqueront peut-être une petite icône « Nouveau » à côté de cette fonctionnalité. Le bouton de menu situé en haut à gauche peut également afficher un petit point, indiquant que cette nouvelle fonctionnalité est disponible. La solution en elle-même est simple et n'apporte pas de révolution à la version mobile du client de messagerie de Google, même s'il s'agit d'un outil que beaucoup attendaient et qui facilitera l'utilisation de Gmail. Ces modifications permettent également de supprimer les tags sur votre smartphone. Il suffit d'aller dans Paramètres, de sélectionner un compte, puis la section Notifications et enfin Gérer les tags. Une fois le tag sélectionné, l'option de suppression apparaît. Cela signifie que la gestion de base de la structure de votre boîte aux lettres peut désormais être effectuée sans utiliser d'ordinateur.

La nouvelle fonctionnalité n'est pas encore finalisée. La version Android ne permet toujours pas d'attribuer des couleurs aux étiquettes, une fonctionnalité pourtant standard dans le navigateur. Bien que cela puisse paraître anodin pour certains, les couleurs peuvent considérablement simplifier la navigation dans plusieurs dossiers. Le problème de la suppression de messages individuels au sein d'une conversation reste entier. Il n'est toujours pas possible de supprimer facilement un seul e-mail sans perturber le reste de la conversation, ce qui continue de poser problème à certains utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité est déployée progressivement ; tous les utilisateurs n’en bénéficieront donc pas simultanément. Ce changement est visible dans les dernières versions de l’application Android. À noter que les utilisateurs iOS peuvent créer des étiquettes dans l’application depuis longtemps.
