Spotify se vante que ses meilleurs développeurs n'ont pas écrit de code depuis des mois.

Lors de la présentation de ses résultats financiers du quatrième trimestre, Spotify a fait une révélation surprenante. Son cofondateur et codirecteur général, Gustav Söderström, a admis que les meilleurs ingénieurs de l'entreprise n'avaient pas écrit une seule ligne de code depuis décembre dernier. L'intelligence artificielle a pris en charge l'ensemble du travail. Söderström a expliqué que Spotify utilise un système interne appelé Honk, qui accélère considérablement le processus de développement logiciel. Cet outil utilise une IA générative basée sur Claude Code et permet le déploiement de code à distance en temps réel. Le PDG a donné un exemple concret du fonctionnement du système. Un ingénieur, lors de son trajet du matin, peut utiliser Slack sur son téléphone pour demander à Claude de corriger un bug ou d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à une application iOS. Une fois la tâche terminée, le développeur reçoit une version mise à jour de l'application sur son téléphone et peut la fusionner avec la version de production. Tout cela avant même d'arriver au bureau. Söderström s'est montré enthousiaste, qualifiant Honk d'outil qui accélère considérablement le codage et le développement de produits. Il a également souligné que Spotify constitue un ensemble de données unique, sans équivalent à cette échelle. L'entreprise affirme que ses modèles s'améliorent à chaque session d'entraînement.
Cette nouvelle survient un mois seulement après l'augmentation des prix de l'abonnement Spotify aux États-Unis, passés de 11,99 $ à 12,99 $. À l'époque, Spotify avait expliqué que cette hausse permettrait de maintenir la haute qualité du service. Aujourd'hui, les utilisateurs découvrent que leur argent sert en réalité à financer le développement du code de l'application. Se pose également la question de l'avenir des programmeurs au sein de l'entreprise. Si l'IA prend en charge de plus en plus de tâches, Spotify pourrait bientôt avoir besoin de moins d'employés. Cette information fait écho à l'avertissement de Mustafa Suleyman, responsable de l'IA chez Microsoft, qui prédit que l'intelligence artificielle remplacera la plupart des employés de bureau d'ici 12 à 18 mois.
