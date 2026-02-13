Les routeurs sont une autre victime de l'essor de l'IA. Le prix de la DRAM y est jusqu'Ã  sept fois plus Ã©levÃ©.

On s'attendait Ã ce que la pÃ©nurie de DRAM touche principalement les ordinateurs personnels et les smartphones, mais des donnÃ©es rÃ©centes montrent que le problÃ¨me s'Ã©tend Ã d'autres segments de marchÃ©. Cette fois-ci, les routeurs et les Ã©quipements rÃ©seau sont les plus affectÃ©s, et leurs prix pourraient Ã©galement augmenter considÃ©rablement. D'aprÃ¨s un rapport de Counterpoint Research, le prix de la mÃ©moire pour smartphones a triplÃ© environ au cours des neuf derniers mois. ParallÃ¨lement, pour les Ã©quipements haut dÃ©bit tels que les routeurs et les passerelles rÃ©seau, la hausse a Ã©tÃ© presque sept fois supÃ©rieure Ã leur niveau antÃ©rieur. Cette flambÃ©e est due Ã la demande croissante des serveurs d'IA, grands consommateurs de DRAM et de mÃ©moire flash NAND. Le prix de ces deux types de mÃ©moire a explosÃ©, atteignant jusqu'Ã 600 %, ce qui impacte l'ensemble de la chaÃ®ne d'approvisionnement. Les Ã©quipementiers, qui ne bÃ©nÃ©ficient pas de contrats d'approvisionnement sÃ©curisÃ©s et disposent d'un pouvoir de nÃ©gociation plus faible, sont les plus durement touchÃ©s. Pour eux, la mÃ©moire reprÃ©sente dÃ©sormais plus de 20 % du coÃ»t de la nomenclature (BOM) des routeurs d'entrÃ©e et de milieu de gamme. Il y a un an, ce chiffre n'Ã©tait que d'environ 3 %. Le volume de production plus faible par rapport aux smartphones complique davantage la concurrence pour des prix compÃ©titifs sur les composants. Les fabricants d'Ã©quipements rÃ©seau n'entretiennent gÃ©nÃ©ralement pas les mÃªmes relations Ã©troites avec les fournisseurs de DRAM que les principaux acteurs du marchÃ© mobile. TP-Link, leader du marchÃ© des routeurs, n'a pas encore confirmÃ© d'augmentation de prix, mais les analystes conseillent aux opÃ©rateurs tÃ©lÃ©coms et aux distributeurs de suivre la situation de prÃ¨s. Si cette tendance se maintient, la mise Ã niveau d'un rÃ©seau domestique ou professionnel pourrait bientÃ´t devenir nettement plus onÃ©reuse.
03-02L'UE met fin aux chargeurs propriétaires. À partir de 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB-C.
