Selon le PDG d'Instagram, passer 16 heures par jour Ã  faire dÃ©filer les rÃ©seaux sociaux n'est pas une addiction.

L'utilisation des rÃ©seaux sociaux peut-elle Ãªtre comparÃ©e Ã une dÃ©pendance aux substances ? Selon Adam Mosseri, la rÃ©ponse est non. Le PDG d'Instagram a tÃ©moignÃ© lors d'un procÃ¨s en cours Ã Los Angeles, impliquant Meta, TikTok et YouTube. L'affaire porte sur l'impact psychologique prÃ©sumÃ© de ces plateformes sur les enfants et les adolescents. La plainte dÃ©posÃ©e par la plaignante de 20 ans allÃ¨gue que des annÃ©es d'utilisation intensive d'Instagram et de YouTube ont contribuÃ© Ã sa dÃ©pression, Ã son anxiÃ©tÃ© et Ã ses pensÃ©es suicidaires. Lors du procÃ¨s, un incident impliquant jusqu'Ã 16 heures par jour passÃ©es sur Instagram a Ã©tÃ© Ã©voquÃ©. Mosseri a qualifiÃ© ce comportement de Â« problÃ©matique Â», mais s'est opposÃ© Ã l'emploi du terme Â« dÃ©pendance clinique Â». Il a soulignÃ© qu'Ã son avis, assimiler l'utilisation des rÃ©seaux sociaux Ã la toxicomanie est inexact. Il a Ã©galement prÃ©cisÃ© qu'il n'est ni mÃ©decin ni expert mÃ©dical. Le PDG d'Instagram a comparÃ© la consommation excessive de contenu Ã un marathon de sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es sur une plateforme de streaming. Selon lui, parler d'Â« addiction Ã une sÃ©rie que l'on regarde tard dans la nuit Â» ne constitue pas un diagnostic mÃ©dical. D'aprÃ¨s Mosseri, l'utilisation intensive des applications de rÃ©seaux sociaux devrait Ãªtre traitÃ©e de la mÃªme maniÃ¨re. Il a Ã©galement soulignÃ© que la perception du temps passÃ© en ligne est relative : pour certains, plusieurs heures par jour sont excessives, tandis que pour d'autres, c'est la norme.
Ces dÃ©clarations ont suscitÃ© une vague de critiques. Les commentateurs soulignent que le modÃ¨le Ã©conomique des plateformes de mÃ©dias sociaux repose sur la capacitÃ© Ã capter et Ã fidÃ©liser l'attention des utilisateurs. Il est donc difficile d'attendre des reprÃ©sentants de ces entreprises qu'ils admettent ouvertement que leurs produits peuvent Ãªtre nocifs. La qualitÃ© du contenu demeure un sujet prÃ©occupant. Ces derniers mois, Instagram a Ã©tÃ© inondÃ© de contenu gÃ©nÃ©rÃ© par l'IA, souvent de piÃ¨tre qualitÃ©. Pour certains utilisateurs, cela les dissuade de continuer Ã faire dÃ©filer les publications, et si la plateforme ne prend aucune mesure, le nombre d'utilisateurs actifs pourrait en pÃ¢tir.
