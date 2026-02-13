L'iPhone 17e devrait sortir au dÃ©but du printemps.

L'iPhone 17e devrait Ãªtre le premier nouveau produit Apple de 2026. Les personnes intÃ©ressÃ©es par sa date de sortie devraient prendre en compte les rÃ©centes informations selon lesquelles les stocks de l'iPhone 16e, le modÃ¨le d'entrÃ©e de gamme actuel, sont presque Ã©puisÃ©s. Cela pourrait indiquer qu'Apple prÃ©pare l'annonce imminente de son successeur. Mark Gurman de Bloomberg, rÃ©putÃ© pour la prÃ©cision de ses prÃ©dictions, a rapportÃ© que l'iPhone 17e pourrait Ãªtre dÃ©voilÃ© prochainement par voie de communiquÃ© de presse. Aucun changement majeur par rapport Ã l'iPhone 16e n'est attendu, hormis l'adoption de l'encoche Dynamic Island et la mise Ã niveau vers le processeur A19. Le modem 5G C1 sera conservÃ©, il n'y aura donc pas d'amÃ©liorations significatives des performances cellulaires par rapport au modÃ¨le prÃ©cÃ©dent.
Il est possible qu'Apple dÃ©voile deux produits la mÃªme semaine. Selon Gurman, les stocks d'iPad Air Ã©quipÃ©s du processeur M3 diminuent progressivement, ce qui pourrait indiquer qu'une version avec le processeur M4 est en prÃ©paration. Les deux appareils conserveront le mÃªme design et bÃ©nÃ©ficieront principalement de mises Ã jour internes, permettant ainsi Ã l'entreprise de rÃ©duire ses coÃ»ts de production. Sur le plan logistique, ces modÃ¨les sont Ã©galement plus faciles Ã lancer, car ils utilisent des composants similaires Ã ceux des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. Concernant les volumes de production, aucune donnÃ©e n'est encore disponible pour l'iPad Air avec le processeur M4. Cependant, BOE, fournisseur exclusif d'Ã©crans OLED pour l'iPhone 17e, aurait dÃ©jÃ livrÃ© environ 8 millions de dalles.
