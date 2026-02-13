Le marchÃ© des smartphones pliables connaÃ®t une croissance rapide.

Selon les analystes de Counterpoint, le marchÃ© des smartphones pliables entre dans une nouvelle phase de dÃ©veloppement. AprÃ¨s une reprise conjoncturelle l'an dernier, 2026 marquera le dÃ©but d'une croissance plus durable. Alors que de nombreux fabricants se sont concentrÃ©s l'an dernier sur la normalisation de leurs stocks et ont fait preuve d'une extrÃªme prudence lors du lancement de nouveaux modÃ¨les, ils anticipent cette annÃ©e un investissement plus important dans les appareils pliables. GrÃ¢ce aux progrÃ¨s technologiques et Ã une meilleure conception, les smartphones pliables de type livre ont gagnÃ© en popularitÃ© et reprÃ©sentent dÃ©jÃ 52 % des ventes totales du segment. Les analystes prÃ©voient que leur part de marchÃ© atteindra 65 % cette annÃ©e.
Les amÃ©liorations matÃ©rielles ont Ã©galement modifiÃ© la perception qu'ont les consommateurs de ces appareils. Ils ne sont plus seulement considÃ©rÃ©s comme des vitrines technologiques ou des formats originaux, mais comme de vÃ©ritables outils de productivitÃ© Ã la valeur pratique indÃ©niable. Le rapport souligne notamment l'importance de la sortie de l'iPhone pliable cet automne, qui devrait dynamiser les ventes dans ce segment. Suite Ã l'arrivÃ©e de l'iPhone pliable, d'autres fabricants dÃ©velopperaient leurs propres modÃ¨les plus larges, de type livre, pour concurrencer directement l'iPhone Fold original. Cela aura un impact positif sur l'offre d'appareils disponibles, les utilisateurs ayant accÃ¨s Ã un plus large choix de modÃ¨les proposÃ©s par les grandes marques du monde entier. C'est assurÃ©ment encourageant.
