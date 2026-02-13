Se connecter  
AMD a conquis 40 % du marchÃ© des processeurs pour serveurs.
PubliÃ© le: 13/02/2026 @ 14:42:50: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDSelon Mercury Research, au quatriÃ¨me trimestre 2025, les processeurs pour serveurs AMD EPYC ont reprÃ©sentÃ© 41,3 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dans le segment des serveurs et des centres de donnÃ©es, un secteur oÃ¹ les hyperscalers investissent activement. Cela reprÃ©sente une hausse de 1,8 % par rapport au troisiÃ¨me trimestre 2025, soit une augmentation significative de 4,9 % sur un an sur le marchÃ© des centres de donnÃ©es, qui pÃ¨se plusieurs milliards de dollars. La part de marchÃ© d'AMD, en termes de livraisons de puces, a atteint 28,8 %, ce qui indique la vente d'un plus grand nombre de modÃ¨les Ã  un prix de vente moyen plus Ã©levÃ©. De son cÃ´tÃ©, Intel dÃ©tient 71,2 % du marchÃ© en volume de livraisons, mais sa part de marchÃ© en chiffre d'affaires n'est que de 58,7 %. Cela suggÃ¨re que les processeurs Intel Xeon sont vendus Ã  un prix de vente moyen infÃ©rieur et que l'entreprise doit rÃ©aliser des volumes de livraisons plus importants pour atteindre un chiffre d'affaires comparable.

La situation sur le segment des ordinateurs de bureau est Ã©galement remarquable. La part de marchÃ© d'AMD dans le chiffre d'affaires des processeurs de bureau a atteint 42,6 %, tandis que sa part de marchÃ© en termes de puces vendues s'Ã©lÃ¨ve Ã  36,4 %. Ceci confirme une fois de plus que les processeurs Ryzen sont vendus Ã  un prix moyen plus Ã©levÃ©. Le segment a progressÃ© de 1,6 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent et, sur un an, Ryzen a attirÃ© 14,6 % de joueurs supplÃ©mentaires en termes de part de marchÃ©. La situation sur le segment mobile est quelque peu diffÃ©rente, mais la dynamique Ã©volue progressivement en faveur d'AMD. Cela obligera Intel Ã  redoubler d'efforts pour surpasser son concurrent, ce qui devrait Ãªtre bÃ©nÃ©fique pour les acheteurs potentiels. Mais cela reste pour l'instant une hypothÃ¨se.
