Test Rune Factory : Guardians of Azuma (PS5) - Un nouveau dÃ©part pour la franchise japonaise

Test Rune Factory : Guardians of Azuma (PS5) - Un nouveau dÃ©part pour la franch...
PubliÃ© le: 12/02/2026 @ 18:08:44: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLa sÃ©rie Rune Factory connaÃ®t un destin similaire Ã  celui de Persona. Initialement intÃ©grÃ©e Ã  la franchise Harvest Moon (aujourd'hui Story of Seasons ), elle a Ã©voluÃ© vers une licence indÃ©pendante en raison de sa popularitÃ© croissante. L'histoire de ce jeu se dÃ©roule Ã  l'est de la Terre, sur une terre appelÃ©e Azuma. Un jour, un objet gÃ©ant s'Ã©crasa sur Azuma, provoquant une fissure dans le ciel. Les dieux de la nature disparurent, les montagnes s'effondrÃ¨rent et les champs se dessÃ©chÃ¨rent, laissant les habitants sans espoir. En consÃ©quence, la puissance des runes cessa de circuler. Le protagoniste principal (Subaru/Kaguya) se rÃ©veille aprÃ¨s avoir rÃªvÃ© d'un duel de dragons. Il ne se souvient ni du comment ni du pourquoi, mais il entend une voix rÃ©sonner en lui, lui disant qu'il a Ã©tÃ© envoyÃ© pour devenir un Danseur de la Terre chargÃ© de sauver le monde de la menace du FlÃ©au, une force malÃ©fique qui contrÃ´le dÃ©sormais Azuma. Subaru/Kaguya pourront-ils ramener la terre d'Azuma Ã  son Ã©tat d'origine ? Rune Factory: Guardians of Azuma ne se positionne ni comme un prÃ©quel ni comme une suite Ã  Rune Factory 5, mais plutÃ´t comme une sÃ©rie dÃ©rivÃ©e indÃ©pendante. Contrairement Ã  sa licence sÅ“ur Story of Seasons, Rune Factory combine des Ã©lÃ©ments d'aventure fantastique, de combat et de simulation agricole. Dans ce jeu, vous pouvez choisir l'un des deux personnages principaux proposÃ©s : Subaru ou Kaguya . Tous deux sont des Danseurs de la Terre envoyÃ©s par les dieux pour sauver le pays d'Azuma. Contrairement aux autres sÃ©ries de Rune Factory occidentalisÃ©es, l'univers de ce jeu est basÃ© sur la culture japonaise de l'Ã¨re Sengoku.

