Milestone lance le jeu de moto RIDE 6 en Europe (PS5, XSX|S, PC)

Milestone annonce la sortie de RIDE 6, dÃ©sormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games. Le mode carriÃ¨re entiÃ¨rement remodelÃ© met en scÃ¨ne 10 pilotes lÃ©gendaires, un double systÃ¨me de physique et de toutes nouvelles motos et pistes, le dernier opus de la franchise propose un sentiment de libertÃ©, un rÃ©alisme et une dose dâ€™adrÃ©naline sans prÃ©cÃ©dent aux fans de deux roues. Au cÅ“ur du jeu, le tout nouveau RIDE Fest, une expÃ©rience dynamique conÃ§ue comme un festival itinÃ©rant de moto. Le RIDE Fest propose un systÃ¨me de progression horizontal qui plonge les joueurs dans le vÃ©ritable style de vie des motards. Les joueurs pourront faÃ§onner leur parcours en participant librement Ã une variÃ©tÃ© d'Ã©vÃ©nements organisÃ©s dans des zones Ã thÃ¨me, dont certaines dÃ©diÃ©es Ã de vÃ©ritables pilotes. En effet, pour la premiÃ¨re fois, RIDE 6 a inclut 10 lÃ©gendes de la moto, telles que Casey Stoner, Guy Martin et NiccolÃ² Canepa, chacune prÃªte Ã dÃ©fier les joueurs. En participant Ã des Ã©vÃ©nements de carriÃ¨re, les fans pourront gagner des points de renommÃ©e et se forgeront une rÃ©putation, leur permettant Ã terme de dÃ©bloquer des combats de boss, de faire leurs preuves et se faire une place parmi les plus grands motards de tous les temps. ConÃ§u comme une cÃ©lÃ©bration de la moto, le RIDE Fest rassemble les motards virtuels au sein d'une communautÃ© mondiale de pilotes, qui s'affrontent sur 45 circuits*, dont certains des plus emblÃ©matiques au monde, mais aussi des tracÃ©s fictifs. Le jeu propose plus de 340 motos* de 21 constructeurs* rÃ©parties en 7 catÃ©gories, Ã©largissant Ã©galement son gameplay avec les catÃ©gories Maxi Enduro, Bagger et des circuits tout-terrain.
Pour aider les joueurs Ã profiter au maximum de la trÃ¨s large gamme de motos et de surfaces, RIDE 6 propose un nouveau systÃ¨me de physique double :
* Le mode Pro est conÃ§u pour les pilotes expÃ©rimentÃ©s, proposant une simulation plus poussÃ©e et de nombreuses options de configuration de la moto.
* Le mode Arcade, lui, propose un moyen plus accessible et immÃ©diat de se lancer dans lâ€™aventure.
Le mode multijoueur en cross-play et split-screen offrent aux joueurs le moyen idÃ©al de mettre leurs progrÃ¨s Ã l'Ã©preuve, en affrontant la communautÃ© mondiale ou leurs amis en local. Enfin, des Ã©diteurs avancÃ©s pour les motos, les casques et les combinaisons de course permettent de crÃ©er des looks personnalisÃ©s pour rendre chaque course unique. Le Race Creator**, lui, offrira une rejouabilitÃ© infinie, permettant aux fans de crÃ©er et de partager leurs propres Ã©vÃ©nements.
