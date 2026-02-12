iOS et iPadOS 26.3 sont dÃ©sormais disponibles : passer Ã  Android est maintenant beaucoup plus facile.

Avec la sortie d' iOS 26.3 et d'iPadOS 26.3 , Apple ajoute un Ã©lÃ©ment important Ã la gestion quotidienne de l'iPhone et de l'iPad , notamment sur le plan de la sÃ©curitÃ© . Cette version comprend principalement des dizaines de correctifs de sÃ©curitÃ© , une nouvelle option pour limiter le suivi de localisation par les opÃ©rateurs mobiles et, surtout, un outil intÃ©grÃ© pour migrer vers Android plus facilement , sans avoir Ã passer Ã des applications externes. La premiÃ¨re chose Ã noter concernant iOS 26.3 et iPadOS 26.3 concerne la sÃ©curitÃ© . Apple a intÃ©grÃ© des dizaines de correctifs pour diverses vulnÃ©rabilitÃ©s dans cette mise Ã jour, dont au moins une a dÃ©jÃ Ã©tÃ© exploitÃ©e . Par consÃ©quent, il est fortement recommandÃ© d'installer rapidement la mise Ã jour, quelles que soient les autres nouveautÃ©s. Outre les correctifs de sÃ©curitÃ©, la mise Ã jour introduit Ã©galement des fonctionnalitÃ©s qui affectent des aspects plus pratiques, tels que la migration des donnÃ©es et le contrÃ´le de la collecte des informations de localisation par les opÃ©rateurs mobiles, notamment sur les appareils Ã©quipÃ©s de modems Apple C1 et C1X . La nouveautÃ© la plus marquante pour l'utilisateur est le nouvel outil de migration d'iOS vers Android . Avec iOS 26.3 et iPadOS 26.3 , Apple intÃ¨gre un systÃ¨me qui simplifie la transition vers un appareil Android , sans nÃ©cessiter l'installation d'applications dÃ©diÃ©es au transfert de donnÃ©es. Le processus de transfert prend en charge diffÃ©rents types de contenus personnels , notamment les photos , les messages , les notes , les applications , les mots de passe , les numÃ©ros de tÃ©lÃ©phone et autres Ã©lÃ©ments liÃ©s Ã la vie numÃ©rique quotidienne. L'objectif affichÃ© est de faciliter la transition d'un Ã©cosystÃ¨me Ã un autre. Cet outil est Ã©galement le fruit d'une collaboration entre Apple et Google , qui ont Å“uvrÃ© ensemble pour simplifier la transition entre les deux principaux systÃ¨mes d'exploitation mobiles . Les institutions de l'Union europÃ©enne revendiquent un rÃ´le dans le processus ayant abouti Ã cette fonctionnalitÃ©, conÃ§ue pour faciliter le changement de plateforme . Un aspect intÃ©ressant concerne la portÃ©e de la disponibilitÃ© : Apple et Google Ã©taient tenus dâ€™introduire cette fonctionnalitÃ© uniquement au sein de lâ€™ UE , mais le choix final a Ã©tÃ© de la rendre disponible dans le monde entier .
Une autre nouveautÃ© d' iOS 26.3 concerne les appareils utilisant les modems Apple C1 ou C1X . Une nouvelle option apparaÃ®t dans les rÃ©glages pour limiter le suivi de votre localisation par votre opÃ©rateur mobile . Cette option n'est pas disponible pour tous les opÃ©rateurs, mais seulement pour une sÃ©lection restreinte Ã travers le monde. Parmi eux figurent Boost Mobile aux Ã‰tats-Unis , EE et BT au Royaume-Uni , et Telekom en Allemagne . En dehors de ces cas, le nouveau paramÃ¨tre n'est pas encore opÃ©rationnel, mais nous espÃ©rons qu'il sera dÃ©ployÃ© ici prochainement. L'existence d'une option dÃ©diÃ©e au suivi de la localisation par les opÃ©rateurs ouvre une nouvelle perspective intÃ©ressante dans la gestion des donnÃ©es de gÃ©olocalisation . Bien que cette fonctionnalitÃ© ne soit actuellement disponible que pour un nombre limitÃ© d'opÃ©rateurs , sa simple prÃ©sence tÃ©moigne d'une attention accrue portÃ©e Ã l'imbrication des rÃ©seaux mobiles et de la protection de la vie privÃ©e dans l'utilisation quotidienne des appareils.
