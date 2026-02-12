Android 17 Beta 1 (non) officielle : actualitÃ©s, date de sortie et tous les Pixel compatibles

Google a confirmÃ© que la premiÃ¨re bÃªta d'Android 17 sera bientÃ´t disponible , suite Ã un changement de derniÃ¨re minute par rapport Ã sa sortie initialement prÃ©vue aujourd'hui. Cette nouvelle version marque le dÃ©but de la phase bÃªta du prochain cycle annuel d' Android , avec un accent particulier mis sur les dÃ©veloppeurs plutÃ´t que sur les modifications esthÃ©tiques. Cette mise Ã jour se concentre principalement sur l' adaptation des applications aux grands Ã©crans , et propose Ã©galement des amÃ©liorations au niveau des performances , du multimÃ©dia , de l'appareil photo , de la connectivitÃ© et de la gestion des pÃ©riphÃ©riques . Elle s'inscrit dans la stratÃ©gie de mise Ã jour continue du nouveau canal Android Canary , qui remplace l'ancien modÃ¨le de prÃ©visualisation pour dÃ©veloppeurs.Avec Android 17, Google place la barre plus haut en matiÃ¨re d'applications adaptatives : les applications ciblant le nouveau SDK 37 ne pourront plus contourner les exigences d'orientation et de redimensionnement sur les appareils d'une largeur minimale de 600 dp .Ce seuil s'applique essentiellement aux tablettes , aux appareils pliables en mode ouvert et aux environnements de type bureau avec fenÃªtres redimensionnables. Les applications devront gÃ©rer correctement le multitÃ¢che en mode fenÃªtrÃ© , les changements de taille et d'orientation , sans Ãªtre limitÃ©es Ã un seul format d'image.L'objectif affichÃ© est de garantir que les interfaces s'adaptent de maniÃ¨re cohÃ©rente aux Ã©crans plus grands, en Ã©vitant les expÃ©riences verticales forcÃ©es, les barres noires inutiles ou les mises en page qui ignorent l'espace supplÃ©mentaire disponible.
CÃ´tÃ© multimÃ©dia , Android 17 Beta 1 introduit des outils destinÃ©s aux dÃ©veloppeurs d'applications photo et Ã ceux qui gÃ¨rent l'audio et la vidÃ©o sur plusieurs appareils. Google Ã©voque des API professionnelles pour l'appareil photo, conÃ§ues pour faciliter le passage d'un mode de prise de vue Ã un autre . Ces nouvelles API permettent aux applications de changer de mode sans avoir Ã redÃ©marrer complÃ¨tement la session camÃ©ra. ConcrÃ¨tement, l'objectif est de minimiser les micro-gels , les saccades visibles et les dÃ©lais lors du passage d'un mode Ã un autre au sein d'une mÃªme application. Android 17 permet Ã©galement aux applications d'accÃ©der aux mÃ©tadonnÃ©es de tous les capteurs physiques actifs , et pas seulement du capteur principal. Cela permet d'avoir une vision plus complÃ¨te de ce qui se passe lors des changements d'objectif ou des transitions de zoom , ce qui est utile pour mieux gÃ©rer la continuitÃ© de l'image. CÃ´tÃ© audio, des commandes avancÃ©es permettent d' harmoniser le volume entre les diffÃ©rentes applications, assurant ainsi un niveau sonore plus constant lors du passage d'un contenu Ã l'autre. Pour la vidÃ©o, la prise en charge du codage vidÃ©o polyvalent (VVC/H.266) est assurÃ©e. Ce standard de compression vise Ã offrir une qualitÃ© Ã©quivalente, voire supÃ©rieure, avec des fichiers plus lÃ©gers , Ã condition que l'appareil dispose du matÃ©riel compatible .
Outre les nouvelles fonctionnalitÃ©s les plus visibles, Android 17 Beta 1 apporte plusieurs amÃ©liorations internes. Google annonce des optimisations de performances pour une meilleure gestion des ressources et des interactions plus rapides , ainsi que des mises Ã jour concernant la confidentialitÃ© et la sÃ©curitÃ© , sans toutefois fournir de dÃ©tails prÃ©cis. CÃ´tÃ© connectivitÃ© , la faÃ§on dont les appels VoIP â€“ tels que ceux provenant dâ€™applications comme WhatsApp â€“ apparaissent dans le numÃ©roteur systÃ¨me a Ã©galement changÃ© . Lâ€™objectif est dâ€™uniformiser lâ€™expÃ©rience dâ€™appel, que les appels proviennent dâ€™un rÃ©seau cellulaire ou dâ€™applications tierces. CÃ´tÃ© Wi-Fi , la fonction Wi-Fi Ranging bÃ©nÃ©ficie de nouvelles fonctionnalitÃ©s de dÃ©tection de proximitÃ© , avec des mesures de distance plus prÃ©cises et une meilleure dÃ©tection des appareils Ã proximitÃ© . Il s'agit d'un ajout important pour les scÃ©narios nÃ©cessitant une perception spatiale plus prÃ©cise. Android 17 introduit Ã©galement de nouveaux profils d'appareils : les catÃ©gories Â« Dispositifs mÃ©dicaux Â» et Â« Traqueurs d'activitÃ© Â» font leur apparition . GrÃ¢ce Ã ces profils, les applications qui se connectent Ã ces accessoires peuvent afficher une seule demande d'autorisation regroupÃ©e , simplifiant ainsi la configuration et rÃ©duisant la fragmentation des autorisations. Du cÃ´tÃ© de la XR (rÃ©alitÃ© Ã©tendue) , un nouveau mode d'engagement arrive, conÃ§u pour permettre aux applications de rÃ©agir plus intelligemment Ã la faÃ§on dont l'utilisateur interagit avec l'appareil de rÃ©alitÃ© Ã©tendue, par exemple lorsque l' Ã©tat de l'affichage change .
Google intÃ¨gre Android 17 Ã sa stratÃ©gie de mises Ã jour continues tout au long de l'annÃ©e , le canal Android Canary remplaÃ§ant les anciennes versions prÃ©liminaires pour dÃ©veloppeurs . Cette approche vise Ã mettre les nouvelles fonctionnalitÃ©s Ã la disposition des dÃ©veloppeurs plus rapidement et de maniÃ¨re plus rÃ©guliÃ¨re. Selon la feuille de route officielle , Android 17 suivra un rythme similaire Ã celui d' Android 16. L'objectif est d'atteindre l' Ã©tape de stabilitÃ© de la plateforme d'ici mars 2026 , suivie de la premiÃ¨re version stable majeure pour les Pixels au deuxiÃ¨me trimestre 2026 , soit aux alentours de juin . Cette mise Ã jour mineure sera dÃ©ployÃ©e au quatriÃ¨me trimestre 2026 , toujours dans le cadre du mÃªme cycle de publication. ParallÃ¨lement, le programme Canary et les versions bÃªta permettront de maintenir un canal de communication constant entre Google et la communautÃ© des dÃ©veloppeurs. La premiÃ¨re version bÃªta d' Android 17 arrive sur une gamme assez large d' appareils Pixel , couvrant plusieurs gÃ©nÃ©rations de smartphones, de tablettes et d'appareils pliables, du Pixel 6 auu Pixel 10 Pro Fold. Les propriÃ©taires de ces appareils peuvent rejoindre le programme bÃªta d'Android pour recevoir la mise Ã jour OTA vers Android 17 bÃªta 1, tandis que les appareils dÃ©jÃ inscrits au programme recevront automatiquement la nouvelle version .
