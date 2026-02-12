Se connecter  
Sony met fin à la production d'enregistreurs Blu-ray.
Publié le: 12/02/2026 @ 15:52:22: Par Nic007 Dans "Sony"
SonyLe marché des supports optiques grand public vient de perdre un autre pilier. Sony cesse officiellement la production de graveurs de disques Blu-ray. Selon Kyodo News, les derniers appareils de marque Sony seront livrés en magasin d'ici la fin du mois. Cette décision n'est pas surprenante. La production d'enregistreurs et de disques enregistrables a cessé il y a un an. Depuis, l'entreprise n'a honoré que les commandes récentes, principalement destinées au marché japonais. Au Japon, les enregistreurs Blu-ray étaient encore populaires, notamment pour l'enregistrement de la télévision à domicile. Selon les médias japonais, ce segment a finalement été « disparu » avec l'essor des services de streaming et des solutions alternatives, comme les décodeurs équipés de disques durs. Sony n'abandonne cependant pas complètement le format. L'entreprise a annoncé qu'elle continuerait à proposer des lecteurs Blu-ray classiques. Le marché des films et séries TV en format physique reste un marché de niche, mais relativement stable. Point important pour les passionnés de home cinéma et les utilisateurs de PC multimédias : d’autres entreprises, comme ASUS, LG Electronics et Pioneer Corporation, continuent de fabriquer des lecteurs Blu-ray. Des marques telles que Panasonic et Verbatim proposent également toujours des disques.

Le format Blu-ray a fait ses débuts auprès du grand public au CES 2006, rencontrant un vif succès auprès des studios de cinéma. Fait intéressant, c'était seulement un an avant le lancement de la plateforme de streaming Netflix en ligne. Aujourd'hui, les meilleurs flux UHD sur Netflix atteignent des débits d'environ 16 Mbit/s. En comparaison, le Blu-ray peut offrir des débits allant jusqu'à 100 Mbit/s, ce qui se traduit par une qualité d'image et de son supérieure. Cependant, la praticité et la popularité des services de streaming (ainsi que leur prix) incitent les utilisateurs à les adopter, même au détriment d'une qualité moindre.
