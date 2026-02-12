Windows 11 corrige le problème de la veille moderne. Fini la consommation excessive de batterie sur les ordinateurs portables.

Se connecter  
Publié le: 12/02/2026 @ 15:47:41: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLes ordinateurs portables modernes sous Windows 11 utilisent le mode Modern Standby. Conçu pour fonctionner comme le mode veille des smartphones, ce mode permet à l'ordinateur de passer en mode économie d'énergie, d'être prêt à se réactiver rapidement et de ne consommer que très peu d'énergie. En pratique, les résultats sont variables. De nombreux utilisateurs se sont plaints que l'ordinateur portable se réveillait tout seul après la fermeture du couvercle, chauffait dans un sac ou perdait une quantité importante de batterie même en mode veille. Dans certains cas, l'appareil, pourtant mis de côté avec une batterie pleine, était complètement déchargé après quelques heures. Microsoft a enfin confirmé connaître l'une des principales causes de ces problèmes. Il s'avère que le coupable était certains processus d'arrière-plan exécutés sous Windows 11, qui pouvaient sortir l'ordinateur de veille à l'insu de l'utilisateur. Le résultat était simple : l'ordinateur portable fonctionnait, consommait de l'énergie, et son propriétaire n'en avait même pas conscience. L'entreprise a intégré des modifications à Windows 11 24H2 et aux versions ultérieures afin de prévenir ce problème. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un correctif installé via Windows Update, mais d'un mécanisme intégré au système lui-même.

Si Windows 11 détecte que la batterie se décharge plus rapidement que prévu lorsque la veille moderne est activée, il passe automatiquement en mode de protection. Dans cet état, la plupart des sources de sortie de veille sont bloquées. L'ordinateur portable ne devrait plus s'allumer automatiquement en raison d'activités en arrière-plan. La sortie de veille n'est possible que si l'utilisateur l'active volontairement, par exemple en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en ouvrant le capot de l'ordinateur portable. Ceci afin d'éviter que l'appareil ne se mette en marche tout seul dans un sac à dos ou sur un bureau. Windows 11 24H2 introduit également des restrictions de comportement lorsque l'ordinateur portable est fermé. Appuyer sur le bouton d'alimentation lorsque l'ordinateur est fermé ne devrait plus allumer l'écran ni tenter de démarrer normalement. Le système utilise une technique appelée suppression des entrées et ignore ces signaux, sauf si un moniteur externe est connecté. L'essentiel est que toutes ces modifications sont déjà disponibles pour les utilisateurs de Windows 11 24H2 ou version ultérieure. Il n'est pas nécessaire d'installer de correctifs supplémentaires ni de modifier les paramètres. Assurez-vous simplement d'avoir la dernière version de Windows 11.
