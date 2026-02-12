Microsoft n'oublie pas Windows 10 et corrige un bug important.

Microsoft a mis fin au support standard de Windows 10, mais cela ne signifie pas que le système est totalement abandonné. Des correctifs de sécurité et des corrections de bogues sont toujours publiés. L'un de ces problèmes concernait un bogue lié au contrôle parental et aux navigateurs web tiers. L'affaire a été révélée en juin 2025. Microsoft a alors confirmé que le système présentait un problème de filtrage de contenu lorsqu'un enfant utilisait un navigateur autre que Microsoft Edge. Le mécanisme de filtrage web ne fonctionnait correctement que dans le navigateur par défaut de Microsoft. Dans le cas de Chrome, Vivaldi et d'autres programmes, le système exigeait l'autorisation parentale au lancement du navigateur. Le problème était que, dans certaines situations, la version la plus récente du navigateur pouvait contourner temporairement le blocage, permettant ainsi à l'enfant d'accéder à Internet sans aucune restriction. Bien que Microsoft soit au courant du bug depuis longtemps, il a fallu près de neuf mois pour qu'une véritable solution soit publiée. Ce n'est que maintenant que l'entreprise a confirmé que le problème était résolu. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un correctif classique installé avec les mises à jour Windows. Microsoft a mis en place une solution côté serveur. Ainsi, les utilisateurs n'ont rien à télécharger ni à installer manuellement. Il suffit de connecter son ordinateur à Internet pour que la modification soit appliquée automatiquement. D'après les informations officielles, le correctif a commencé à être déployé début février 2026 et est progressivement appliqué à tous les ordinateurs concernés. Les utilisateurs qui rencontraient auparavant un accès temporaire à des navigateurs non pris en charge ne devraient plus rencontrer ce problème.
Le contrôle parental n'est pas la seule fonctionnalité de Windows 10 à avoir récemment bénéficié d'améliorations. Dans le cadre de la dernière mise à jour de sécurité, Microsoft a également corrigé un problème qui empêchait certains ordinateurs de s'éteindre ou de se mettre en veille correctement. Bien que Windows 10 soit actuellement dans sa phase finale de développement, de tels correctifs montrent que Microsoft continue de répondre aux bogues signalés, notamment lorsqu'ils concernent la sécurité des utilisateurs.
Le contrôle parental n'est pas la seule fonctionnalité de Windows 10 à avoir récemment bénéficié d'améliorations. Dans le cadre de la dernière mise à jour de sécurité, Microsoft a également corrigé un problème qui empêchait certains ordinateurs de s'éteindre ou de se mettre en veille correctement. Bien que Windows 10 soit actuellement dans sa phase finale de développement, de tels correctifs montrent que Microsoft continue de répondre aux bogues signalés, notamment lorsqu'ils concernent la sécurité des utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-02Windows 11 corrige le problème de la veille moderne. Fini la consommation excessive de batterie sur les ordinateurs portables.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité