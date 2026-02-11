Le prix de la mémoire pour smartphones continue d'augmenter.

Dans un rapport récent, TrendForce a indiqué que le coût de la mémoire continue d'augmenter rapidement et représente déjà près de la moitié du prix d'un smartphone. Face à cette situation, Apple reste relativement protégé grâce aux mesures de maîtrise des coûts mises en œuvre précédemment. Selon une analyse récente, le prix d'une configuration 8 Go + 256 Go de mémoire au premier trimestre 2026 a augmenté de près de 200 % par rapport à la même période l'année précédente, triplant ainsi. Alors que la mémoire représentait auparavant environ 10 à 15 % du coût total d'un smartphone, sa part se situe désormais entre 30 et 40 % et approche rapidement les 50 %.
Dans ce contexte de pression, TrendForce prévoit qu'en cas de scénario pessimiste, la production mondiale de smartphones diminuera de 10 % en 2026 par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 1,135 milliard d'unités. Dans le scénario le plus pessimiste, ce recul pourrait dépasser 15 %. Le rapport souligne également qu'Apple, leader du marché, est mieux préparé à la hausse des prix de la mémoire grâce à la part importante de ses modèles haut de gamme. Les clients de la marque sont plus enclins à accepter d'éventuelles augmentations de prix, ce qui contribue à la stabilité des volumes de production. En effet, même si un smartphone vendu 1 100 $ passait soudainement à 1 150 $, les acheteurs potentiels ne seraient pas trop perturbés. En revanche, si le prix d'un smartphone à 200 $ augmentait de 50 $, la situation serait critique pour le fabricant.
