Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 18 Pro sera équipé d'une puce C2 pour les communications par satellite.
Publié le: 11/02/2026 @ 19:12:36: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple améliorerait considérablement les communications par satellite de la gamme iPhone 18, attendue plus tard cette année, en intégrant le nouveau modem 5G C2 au cœur de sa configuration. La fonction Appel d'urgence, inaugurée avec l'iPhone 14, a déjà sauvé des vies à de nombreuses reprises, mais elle présentait certaines limitations. Ces limitations devraient être comblées grâce à un nouveau protocole de communication qui permettra la prise en charge de la 5G par satellite pour les futurs fleurons de la marque et permettra aux smartphones de considérer chaque satellite en orbite basse comme une antenne-relais classique. Le développement de ce nouveau modem a débuté l'année dernière, peu après la sortie de l'iPhone 16e. Parmi ses principales caractéristiques, on peut citer la compatibilité avec les réseaux mmWave et sub-6 GHz.

De plus, le C2 sera compatible avec la norme NR-NTN, permettant aux iPhones de se connecter directement aux satellites pour accéder à Internet. Selon de précédentes informations, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max seraient les premiers modèles à prendre en charge ce format de communication par satellite. L'association du modem C2 et de la norme NR-NTN représente une avancée majeure pour la 5G par satellite. L'un des principaux changements sera la suppression de la nécessité de pointer le smartphone vers le ciel pour établir la connexion. Celle-ci devrait fonctionner même à l'intérieur des bâtiments ou lorsque l'appareil se trouve dans un sac ou une poche. Toutefois, il ne s'agit pour l'instant que de suppositions ; il faudra attendre la présentation officielle de l'appareil.
Le prix de la mémoire pour smartphones ... »« Intel fait son retour dans la production...
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-02Apple met fin à la prise en charge de l'ancienne version de HomeKit.
06-02L'iPhone 17e devrait être dévoilé le 19 février.
05-02L'iPhone Fold bénéficiera d'une protection d'écran avancée.
05-02Apple a intégré des agents d'IA dans Xcode.
02-02Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Le prix de la mémoire pour smartphones continue d'augmenter.
Apple Apple
L'iPhone 18 Pro sera équipé d'une puce C2 pour les communications par satellite.
Intel Intel
Intel fait son retour dans la production de mémoire
Programmation Programmation
OpenAI lance GPT 5.3 Codex : une IA qui apprend d’elle-même
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Fighting Force Collection (PS5) - Des jeux qui ont toujours divisé portés sur les supports modernes
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?