L'iPhone 18 Pro sera équipé d'une puce C2 pour les communications par satellite.

Apple améliorerait considérablement les communications par satellite de la gamme iPhone 18, attendue plus tard cette année, en intégrant le nouveau modem 5G C2 au cœur de sa configuration. La fonction Appel d'urgence, inaugurée avec l'iPhone 14, a déjà sauvé des vies à de nombreuses reprises, mais elle présentait certaines limitations. Ces limitations devraient être comblées grâce à un nouveau protocole de communication qui permettra la prise en charge de la 5G par satellite pour les futurs fleurons de la marque et permettra aux smartphones de considérer chaque satellite en orbite basse comme une antenne-relais classique. Le développement de ce nouveau modem a débuté l'année dernière, peu après la sortie de l'iPhone 16e. Parmi ses principales caractéristiques, on peut citer la compatibilité avec les réseaux mmWave et sub-6 GHz.
De plus, le C2 sera compatible avec la norme NR-NTN, permettant aux iPhones de se connecter directement aux satellites pour accéder à Internet. Selon de précédentes informations, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max seraient les premiers modèles à prendre en charge ce format de communication par satellite. L'association du modem C2 et de la norme NR-NTN représente une avancée majeure pour la 5G par satellite. L'un des principaux changements sera la suppression de la nécessité de pointer le smartphone vers le ciel pour établir la connexion. Celle-ci devrait fonctionner même à l'intérieur des bâtiments ou lorsque l'appareil se trouve dans un sac ou une poche. Toutefois, il ne s'agit pour l'instant que de suppositions ; il faudra attendre la présentation officielle de l'appareil.
De plus, le C2 sera compatible avec la norme NR-NTN, permettant aux iPhones de se connecter directement aux satellites pour accéder à Internet. Selon de précédentes informations, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max seraient les premiers modèles à prendre en charge ce format de communication par satellite. L'association du modem C2 et de la norme NR-NTN représente une avancée majeure pour la 5G par satellite. L'un des principaux changements sera la suppression de la nécessité de pointer le smartphone vers le ciel pour établir la connexion. Celle-ci devrait fonctionner même à l'intérieur des bâtiments ou lorsque l'appareil se trouve dans un sac ou une poche. Toutefois, il ne s'agit pour l'instant que de suppositions ; il faudra attendre la présentation officielle de l'appareil.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité