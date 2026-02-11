Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel fait son retour dans la production de mémoire
Publié le: 11/02/2026 @ 17:24:29: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIl est clair que la technologie Z-Angle Memory (ZAM) d'Intel a progressé. La semaine dernière, nous annoncions que le géant de Santa Clara s'était associé à SAIMEMORY, filiale de SoftBank, pour développer et commercialiser conjointement une nouvelle génération de DRAM basée sur cette solution. Aujourd'hui, cette entreprise de renom, qui n'avait pas été active sur ce segment depuis des décennies, a dévoilé un prototype de ZAM. La première présentation « officielle » de ZAM, la mémoire concurrente de HBM, a eu lieu lors d'Intel Connection Japan 2026. Parmi les intervenants figuraient Joshua Fryman, directeur technique d'Intel Government Technologies, et Makoto Onho, PDG d'Intel Japon. Jusqu'à présent, le projet n'existait que sous forme de documents techniques et de communiqués de presse. Un élément clé de la technologie ZAM est sa topologie d'interconnexion décalée. Au lieu du routage vertical traditionnel des interconnexions à travers les couches de mémoire successives (comme dans la mémoire HBM), Intel propose un routage en diagonale dans la pile de la puce. Cette approche vise à améliorer à la fois les performances et les caractéristiques thermiques. D'après les documents présentés lors de l'événement, la technologie ZAM peut apporter plusieurs avantages significatifs par rapport à la technologie HBM :

- consommation d'énergie réduite jusqu'à 40-50 %,
- processus de production simplifié grâce à l'architecture en Z,
- Capacité plus élevée par puce - jusqu'à 512 Go par puce.

L'accent a été mis principalement sur les problèmes thermiques. Les connexions diagonales utilisant des interconnexions en cuivre sont conçues pour réduire l'échauffement local des structures, ce qui constitue l'un des principaux défis des empilements DRAM multicouches. Le rôle d'Intel dans le projet n'a pas encore été précisément défini, mais les informations présentées indiquent que l'entreprise est responsable du financement initial et des décisions stratégiques. La présence de représentants de haut niveau laisse cependant penser que ZAM est bien plus qu'une simple expérience de recherche. Si ces annonces se confirment, la mémoire à angle Z pourrait devenir une alternative viable à la mémoire HBM pour les applications d'IA et de calcul haute performance. Face à la demande croissante de bande passante et d'efficacité énergétique, cette nouvelle architecture mémoire pourrait s'avérer un élément clé de la prochaine génération d'accélérateurs. Pour l'instant, il ne s'agit toutefois que d'un prototype, mais sa présentation publique démontre qu'Intel est déterminé à investir ce marché.

https://i.postimg.cc/fTTf96R3/untitled-design-14-6817ad4b81.jpg
« OpenAI lance GPT 5.3 Codex : une IA qui ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-02Intel prépare de nouveaux chipsets pour les processeurs de nouvelle génération.  1
10-02Intel a abandonné l'activation des fonctionnalités des processeurs par abonnement.
10-02Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, doté de 18 cœurs, a été repéré dans un test de performance.
09-02L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes mères
06-02Les processeurs Intel Panther Lake subissent un retard inattendu.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
Intel Intel
Intel fait son retour dans la production de mémoire
Programmation Programmation
OpenAI lance GPT 5.3 Codex : une IA qui apprend d’elle-même
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Fighting Force Collection (PS5) - Des jeux qui ont toujours divisé portés sur les supports modernes
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Battlefield 6 : EA présente la saison 2 avec une bande-annonce et dévoile les principales nouveautés.
Windows Windows
Microsoft prépare une nouvelle version de Windows 11 pour les processeurs Qualcomm
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?