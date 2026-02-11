OpenAI lance GPT 5.3 Codex : une IA qui apprend d’elle-même

Publié le: 11/02/2026 @ 17:18:17: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a dévoilé GPT 5.3 Codex , un modèle qui ambitionne de révolutionner la gestion des tâches informatiques continues . La nouveauté la plus frappante réside dans son processus d'entraînement : selon OpenAI, le modèle a largement contribué à sa propre croissance, du moins dans un premier temps – un détail qui révèle d'emblée la nature expérimentale de l'expérience. Et cela n'est pas sans rappeler les dangers évoqués par tant de films de science-fiction . GPT 5.3 Codex est le fruit de la fusion des fonctionnalités de GPT 5.2 et de GPT 5.2 Codex , visant à les concentrer dans une architecture unique capable d'exécuter des tâches de longue durée. OpenAI annonce un gain de vitesse de 25 % , permettant au modèle de gérer efficacement les procédures de débogage , le traitement des données et l'analyse des résultats dans des scénarios complexes. Au cours du développement, les versions préliminaires ont permis d'identifier les erreurs d'entraînement , de surveiller l'infrastructure et de diagnostiquer les dysfonctionnements, fournissant ainsi des informations précieuses aux chercheurs. Une approche qui pourrait marquer une étape générationnelle dans laquelle l'IA commencerait à s'auto-améliorer. Lors des tests de performance, GPT 5.3 Codex établit de nouveaux records sur les plateformes SWE Bench Pro , Terminal Bench 2.0 et OSWorld Verified , qui évaluent toutes la capacité à programmer, à utiliser des outils et à naviguer dans des environnements graphiques. Les tests de programmation révèlent une utilisation plus efficace des jetons et une amélioration significative par rapport à la génération précédente.
OpenAI a demandé au modèle de développer des jeux web sur plusieurs jours, en le laissant même fonctionner de manière autonome. GPT 5.3 Codex a corrigé les bugs, enrichi les fonctionnalités demandées et géré les modifications sans perdre le fil des tâches. Des résultats similaires ont été obtenus lors de la création de sites web : le modèle a produit des mises en page cohérentes, même avec des requêtes moins précises. Son champ d'application ne se limite pas au code. Avec le jeu de tâches GDPval , conçu pour simuler 44 professions, la nouvelle version offre des performances équivalentes à celles de GPT 5.2 , générant des documents complexes, des présentations, des analyses financières et des rapports. Sur OSWorld Verified, son comportement en tant qu'agent capable de faire fonctionner un ordinateur est également amélioré, notamment grâce à des fonctions typiques d'un assistant visuel. La gestion du contexte est un autre point clé. Le modèle met constamment à jour l'état des tâches et permet d'intervenir pendant leur exécution, de discuter des choix et d'expliquer les étapes . Dans l' application Codex , disponible pour macOS , ce comportement permet également la coordination simultanée de plusieurs agents. En matière de sécurité, OpenAI a classé pour la première fois l'un de ses modèles comme hautement performant en cybersécurité . GPT 5.3 Codex est spécifiquement entraîné à détecter les vulnérabilités logicielles et est distribué avec des mesures d'atténuation dédiées. L'entreprise propose également des programmes tels que Trusted Access for Cyber et des outils d'analyse de code open source, bénéficiant de crédits API pour la recherche. Côté infrastructure, GPT 5.3 Codex a été entraîné sur des systèmes NVIDIA GB200 NVL72 ; l’accès à l’API sera disponible ultérieurement. Les utilisateurs payants peuvent d’ores et déjà accéder au modèle via l’application, l’IDE et d’autres canaux Codex.
OpenAI a demandé au modèle de développer des jeux web sur plusieurs jours, en le laissant même fonctionner de manière autonome. GPT 5.3 Codex a corrigé les bugs, enrichi les fonctionnalités demandées et géré les modifications sans perdre le fil des tâches. Des résultats similaires ont été obtenus lors de la création de sites web : le modèle a produit des mises en page cohérentes, même avec des requêtes moins précises. Son champ d'application ne se limite pas au code. Avec le jeu de tâches GDPval , conçu pour simuler 44 professions, la nouvelle version offre des performances équivalentes à celles de GPT 5.2 , générant des documents complexes, des présentations, des analyses financières et des rapports. Sur OSWorld Verified, son comportement en tant qu'agent capable de faire fonctionner un ordinateur est également amélioré, notamment grâce à des fonctions typiques d'un assistant visuel. La gestion du contexte est un autre point clé. Le modèle met constamment à jour l'état des tâches et permet d'intervenir pendant leur exécution, de discuter des choix et d'expliquer les étapes . Dans l' application Codex , disponible pour macOS , ce comportement permet également la coordination simultanée de plusieurs agents. En matière de sécurité, OpenAI a classé pour la première fois l'un de ses modèles comme hautement performant en cybersécurité . GPT 5.3 Codex est spécifiquement entraîné à détecter les vulnérabilités logicielles et est distribué avec des mesures d'atténuation dédiées. L'entreprise propose également des programmes tels que Trusted Access for Cyber et des outils d'analyse de code open source, bénéficiant de crédits API pour la recherche. Côté infrastructure, GPT 5.3 Codex a été entraîné sur des systèmes NVIDIA GB200 NVL72 ; l’accès à l’API sera disponible ultérieurement. Les utilisateurs payants peuvent d’ores et déjà accéder au modèle via l’application, l’IDE et d’autres canaux Codex.
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-01ChatGPT tentera d'estimer votre âge. Si l'estimation est incorrecte, vous devrez fournir un selfie pour vérification.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité