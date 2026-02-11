Test Fighting Force Collection (PS5) - Des jeux qui ont toujours divisé

Publié le: 11/02/2026 @ 15:40:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dans les années 1990, le genre Beat'em up était très populaire auprès des joueurs, ce qui a donné naissance à de nombreux titres populaires durant cette période. Lors du lancement de la PS1, la transition de la 2D à la 3D s'est amorcée, incitant de nombreux développeurs à se lancer dans la compétition pour exploiter cette nouvelle technologie. Core Design et Eidos Interactive, qui avaient déjà créé avec succès le jeu d'aventure 3D Tomb Raider, ont également tenté de créer la franchise Fighting Force, mais les critiques furent mitigées. Le jeu raconte l'histoire de quatre personnes, Hawk, Mace, Alana et Smasher, qui ont diverses raisons de combattre le Dr Dex Zeng, un génie du crime à la tête d'une armée, qui avait prédit la fin du monde en l'an 2000. Après le réveillon du Nouvel An 1999, le Dr Zeng, persuadé qu'une erreur a empêché l'apocalypse, décide de la corriger en détruisant le monde lui-même. Ces quatre personnes parviendront-elles à contrecarrer les ambitions maléfiques du Dr Zheng ? Sans surprise, Fighting Force Collection est une compilation regroupant deux jeux, Fighting Force et Fighting Force 2, tous deux initialement sortis sur PS1. Le jeu Fighting Force original proposait un mode coopératif local jusqu'à deux joueurs. Malheureusement, dans ce portage, les développeurs n'ont pas ajouté de mode coopératif en ligne ; vous ne pouvez donc jouer qu'à deux sur la même console. Avant de commencer la partie, vous pouvez choisir l'un des quatre personnages disponibles : Hawk, Mace, Alana et Smasher . Hawk et Mace sont généralement de force égale, mais Hawk est légèrement plus fort que Mace. Alana est un personnage axé sur la vitesse, mais sa force est plutôt faible. Smasher, quant à lui, est clairement l'opposé d'Alana : c'est un colosse doté d'une force maximale, capable de soulever des objets très lourds, mais ses mouvements sont très lents.
