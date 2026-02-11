Battlefield 6 : EA présente la saison 2 avec une bande-annonce et dévoile les principales nouveautés.

Publié le: 11/02/2026 @ 15:36:14: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Electronic Arts et Battlefield Studios ont officiellement dévoilé la saison 2 de Battlefield 6 avec une bande-annonce cinématique présentant les principales nouveautés de la mise à jour. Disponible dès le 17 février, cette deuxième saison vise à enrichir l'expérience de jeu, tant au niveau du contenu que des mécaniques de gameplay. L'objectif affiché est de rendre le jeu plus accessible, équilibré et gratifiant, en tenant compte des retours de la communauté. Cette mise à jour inclut de nouvelles cartes, des modes temporaires, des améliorations de la progression et d'importantes améliorations techniques. Plus de détails seront prochainement communiqués dans une feuille de route officielle. EA a révélé que la carte Contaminated est au cœur de la Saison 2. Conçue pour offrir des combats plus intenses, elle propose de multiples chemins, de la verticalité et de nombreuses possibilités de contournement. Un mode temporaire fait également son apparition, poursuivant l'histoire de Battlefield 6 et introduisant de nouveaux éléments tactiques dans la lutte contre Pax Armata. Du contenu additionnel est prévu tout au long de la saison, notamment une carte à haute intensité et un nouveau mode se déroulant dans une base souterraine plongée dans l'obscurité.
Une attention particulière a été portée à la progression. Les défis quotidiens et hebdomadaires sont désormais plus accessibles grâce à des exigences allégées et, par exemple, à la prise en compte des assistances pour leur réalisation. La progression du Passe de combat a été accélérée par un rééquilibrage de l'expérience gagnée, rendant chaque partie plus gratifiante. Les gains d'XP dans des modes comme Battle Royale et Gauntlet ont également été revus afin d'équilibrer la progression par rapport aux autres modes de jeu. Côté gameplay, la Saison 2 introduit un rééquilibrage général des armes, avec un système de recul plus cohérent et prévisible et une distinction plus nette entre les classes d'armes selon les distances de combat. Les mouvements des soldats sont plus fluides et lisibles, grâce à des animations améliorées, des transitions plus naturelles et une mobilité globalement plus fiable en combat rapproché. Des améliorations audio ont également été apportées, afin d'optimiser la clarté des sons pendant les combats et de faciliter le positionnement lors des phases les plus intenses.
EA a confirmé que le développement se poursuivra après le lancement de la Saison 2, avec des améliorations en cours concernant le code réseau, l'enregistrement des impacts, la visibilité, le système de ping et l'équilibrage du temps d'élimination. Nombre de ces modifications seront testées via Battlefield Labs, impliquant directement la communauté avant leur intégration finale. Une nouvelle bande-annonce de gameplay et la feuille de route complète de la saison sont attendues prochainement, confirmant un service en ligne conçu pour évoluer constamment et en toute transparence.
