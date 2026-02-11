Se connecter  
Microsoft prépare une nouvelle version de Windows 11 pour les processeurs Qualcomm
Publié le: 11/02/2026 @ 15:29:28: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a confirmé travailler sur une nouvelle version de Windows 11, dont la sortie est prévue ce printemps. Cependant, il y a un hic : cette mise à jour, nommée 26H1, sera uniquement disponible sur les nouveaux ordinateurs équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon X2 et de la plateforme NVIDIA N1X. Il s'agit d'une initiative inhabituelle de la part de Microsoft. Habituellement, les nouvelles versions du système d'exploitation sont déployées auprès de tous les utilisateurs au cours du second semestre. Cette fois-ci, l'entreprise doit accélérer ses efforts car les dernières puces ARM nécessitent des modifications de la plateforme qui ne sont pas incluses dans la version 25H2 actuelle. Le nouveau système repose sur une plateforme nommée Bromine, finalisée en interne en novembre 2025 avec la version 28000. Il s'agit d'une mise à jour complète du système d'exploitation, et non d'un simple correctif. Microsoft travaille actuellement à garantir que la version 26H1 offre les mêmes fonctionnalités que la version 25H2. Les deux versions seront disponibles simultanément sur le marché. Il est important de noter que les utilisateurs d'ordinateurs Windows 11 existants ne recevront pas la mise à jour vers la version 26H1. La seule façon de l'obtenir est d'acheter un nouvel appareil équipé d'un processeur Snapdragon X2 ou de l'installer manuellement à partir d'une image ISO, bien que Microsoft déconseille cette dernière option.

Voici une information importante pour les futurs acheteurs de nouveaux appareils : les ordinateurs fonctionnant sous la version 26H1 ne recevront pas la mise à jour 26H2 de l’automne. La prochaine mise à jour majeure du système pour ces machines, la version 27H2, n’arrivera qu’en 2027. Ce n'est pas la première fois que Qualcomm force Microsoft à commercialiser une nouvelle plateforme Windows en avance. Une situation similaire s'est produite en 2024 lors du lancement du Snapdragon X : la version 24H2, basée sur la plateforme Germanium, a été lancée sur les appareils ARM plusieurs mois avant sa disponibilité générale. On ignore pour l'instant si la plateforme Bromine sera un jour disponible sur d'autres ordinateurs Windows 11.
