Apple met fin à la prise en charge de l'ancienne version de HomeKit.
Publié le: 11/02/2026 @ 00:40:15: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSi vous n’avez pas encore installé la nouvelle version d’Apple Home, vos appareils domotiques risquent de ne plus fonctionner dans l’app Home sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch dès aujourd’hui. En effet, à compter du 10 février 2026, Apple mettra définitivement fin à la prise en charge de l’architecture HomeKit d’origine. Ce changement affectera principalement les utilisateurs qui continuent d’utiliser leur iPad comme concentrateur Apple Home, indispensable pour le contrôle et l’automatisation des appareils à distance. Dans la nouvelle version d’Apple Maison, l’iPad n’est plus compatible avec cette fonction ; un HomePod ou une Apple TV est désormais requis. De plus, la nouvelle architecture exige que l’iPhone et tous les appareils connectés à Maison exécutent iOS 16.2 ou une version ultérieure, macOS 13.1 ou watchOS 9.2 ou une version ultérieure.

Pour éviter toute interruption dans le contrôle de votre maison connectée, vous devez mettre à jour votre Apple Home. Cependant, après le 10 février, comme l'indique Apple, la mise à jour pourrait s'installer automatiquement. La nouvelle architecture d'Apple Home a été pleinement déployée avec iOS 16.4 en 2023 et représentait une plateforme entièrement repensée. Selon Apple, elle offrait des performances et une fiabilité accrues, ainsi que la prise en charge de Matter, une nouvelle norme pour la maison connectée que l'entreprise a contribué à développer en utilisant HomeKit comme base. Toutefois, cette nouvelle sera sans aucun doute très décevante pour les utilisateurs d'appareils plus anciens, car ils n'auront plus accès aux fonctionnalités dont ils ont besoin.
