Google vous permettra de supprimer vos données personnelles du réseau.

Google étend sa gamme d'outils permettant de supprimer les informations et images sensibles publiées sans le consentement de l'utilisateur dans les résultats de recherche. L'entreprise a annoncé mardi que l'outil « Résultats vous concernant » permet désormais aux utilisateurs de demander la suppression de leur permis de conduire, de leur passeport et de leur numéro de sécurité sociale, en plus de leur numéro de téléphone et de leur adresse. Après avoir ajouté vos données à l'outil « Résultats vous concernant », Google affichera les résultats de recherche contenant ces informations et vous proposera la possibilité d'en demander la suppression. L'entreprise affirme que les informations saisies dans l'outil sont protégées par un chiffrement avancé.
Les utilisateurs peuvent également s'inscrire pour recevoir des notifications concernant les nouveaux résultats de recherche contenant leurs données personnelles, mais Google souligne que cet outil ne supprime pas complètement les informations d'Internet. Parallèlement, Google continue de développer des mesures pour lutter contre la diffusion non consentie d'images explicites dans les résultats de recherche. Il est désormais possible de demander la suppression d'une image en cliquant sur les trois points situés en haut de l'image, en sélectionnant « Supprimer les résultats », puis « L'image contient une photo de moi nu(e) ». L'outil mis à jour permet également de soumettre plusieurs demandes de suppression d'images et d'activer une protection qui filtrera proactivement les résultats explicites similaires à l'avenir. Une fonctionnalité très importante.
