Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google vous permettra de supprimer vos données personnelles du réseau.
Publié le: 11/02/2026 @ 00:39:19: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle étend sa gamme d'outils permettant de supprimer les informations et images sensibles publiées sans le consentement de l'utilisateur dans les résultats de recherche. L'entreprise a annoncé mardi que l'outil « Résultats vous concernant » permet désormais aux utilisateurs de demander la suppression de leur permis de conduire, de leur passeport et de leur numéro de sécurité sociale, en plus de leur numéro de téléphone et de leur adresse. Après avoir ajouté vos données à l'outil « Résultats vous concernant », Google affichera les résultats de recherche contenant ces informations et vous proposera la possibilité d'en demander la suppression. L'entreprise affirme que les informations saisies dans l'outil sont protégées par un chiffrement avancé.

Les utilisateurs peuvent également s'inscrire pour recevoir des notifications concernant les nouveaux résultats de recherche contenant leurs données personnelles, mais Google souligne que cet outil ne supprime pas complètement les informations d'Internet. Parallèlement, Google continue de développer des mesures pour lutter contre la diffusion non consentie d'images explicites dans les résultats de recherche. Il est désormais possible de demander la suppression d'une image en cliquant sur les trois points situés en haut de l'image, en sélectionnant « Supprimer les résultats », puis « L'image contient une photo de moi nu(e) ». L'outil mis à jour permet également de soumettre plusieurs demandes de suppression d'images et d'activer une protection qui filtrera proactivement les résultats explicites similaires à l'avenir. Une fonctionnalité très importante.
Apple met fin à la prise en charge de l... »« Microsoft va mettre à jour les certific...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-02Google Photos : Attention à ce que vous supprimez : vous pourriez perdre plus que vous ne le pensez.
05-02Gemini utilisera des applications pour vous : l’automatisation sur Android devient concrète.
05-02Google Aluminum, le nouveau ChromeOS prendra plus de temps : premiers détails
02-02Gemini est de plus en plus utile sur Google Agenda : il gère désormais tous les calendriers.
02-02Google Maps fait peau neuve : Gemini vous guide désormais à pied et à vélo.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
Apple met fin à la prise en charge de l'ancienne version de HomeKit.
Google Google
Google vous permettra de supprimer vos données personnelles du réseau.
Windows Windows
Microsoft va mettre à jour les certificats de démarrage sécurisé
AMD AMD
Les nouveaux processeurs AMD prendront en charge la mémoire LPDDR6.
Google Google
Google Photos : Attention à ce que vous supprimez : vous pourriez perdre plus que vous ne le pensez.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?