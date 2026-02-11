Microsoft va mettre à jour les certificats de démarrage sécurisé

Microsoft a entamé le remplacement automatique des certificats de sécurité Secure Boot sur les appareils Windows avant leur expiration prévue plus tard cette année. De nouveaux certificats Secure Boot seront distribués dans le cadre des mises à jour régulières de la plateforme Windows, a annoncé l'entreprise sur son blog officiel, qualifiant ce processus de « mise à jour majeure » de la norme de sécurité. Introduit en 2011 pour protéger les systèmes contre les modifications non autorisées au démarrage, Secure Boot est devenu par la suite une configuration matérielle requise pour Windows 11. Après 15 ans, les certificats Secure Boot datant de 2011 expireront entre juin 2026 et octobre 2026.
Le nouveau jeu de certificats a été publié en 2023 et est déjà installé sur de nombreux appareils Windows vendus depuis 2024. Cependant, les matériels plus anciens nécessitent une mise à jour. Comme l'a souligné Nuno Costa dans un article de blog Microsoft, l'évolution de la sécurité cryptographique exige une mise à jour régulière des certificats et des clés afin de garantir un niveau de protection élevé. Il a précisé que la mise hors service des anciens certificats et l'implémentation des nouveaux constituent une pratique courante dans le secteur, permettant d'éviter que des identifiants obsolètes ne deviennent une faille de sécurité et de garantir la conformité des plateformes aux exigences de sécurité actuelles. Par conséquent, il est conseillé d'attendre la mise à jour afin de limiter les risques de défaillance de la technologie de démarrage sécurisé.
