Les nouveaux processeurs AMD prendront en charge la mémoire LPDDR6.
Publié le: 11/02/2026 @ 00:37:50: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLa prochaine mise à jour majeure des APU Ryzen AI MAX d'AMD n'est pas pour demain, mais le profil de l'APU Medusa Halo se précise peu à peu. Selon une source bien informée, le processeur Medusa Halo de nouvelle génération sera équipé de mémoire LPDDR6. Il sera ainsi l'un des premiers processeurs à prendre en charge cette génération de mémoire, ce qui le distingue nettement de ses concurrents. D'après de précédentes rumeurs, la puce pourrait intégrer un bus mémoire 384 bits pour la LPDDR6, offrant une bande passante considérable pour cette nouvelle configuration CPU/GPU.

Cela inclut jusqu'à 24 cœurs Zen 6 et jusqu'à 48 unités de calcul RDNA 5 pour le processeur graphique. Grâce à la bande passante considérablement accrue de la LPDDR6, dont bénéficient ces APU, Medusa Halo a toutes les chances de devenir l'un des processeurs les plus puissants de sa catégorie dès son lancement. Fait remarquable, les fabricants de mémoire ont déjà commencé à livrer des modules LPDDR6 à leurs clients pour validation. Innosilicon annonce une vitesse de 14,4 Gbit/s pour ses solutions LPDDR6, nettement supérieure aux 10,7 Gbit/s des premiers modules Samsung. Comparée à la LPDDR5X, dont la vitesse d'E/S maximale était de 9,6 Gbit/s, la mémoire Innosilicon offre une vitesse d'E/S environ 1,5 fois supérieure, ainsi qu'une efficacité énergétique améliorée. Il s'agit d'une avancée majeure.
