Google Photos : Attention Ã  ce que vous supprimez : vous pourriez perdre plus que vous ne le pensez.

Un comportement contre-intuitif de Google Photos est source de nombreuses confusions, car il peut supprimer des fichiers considÃ©rÃ©s comme des doublons , mÃªme s'ils se trouvent dans des dossiers diffÃ©rents sur l'appareil. Cette situation dÃ©coule d'un cas partagÃ© sur Reddit , nÃ© de l'expÃ©rience d'un propriÃ©taire de Pixel 10 Pro revenu d'un voyage avec de nombreuses images Ã trier. L'application Fichiers de Google ne pouvait pas gÃ©rer un grand nombre de dÃ©placements de fichiers, la solution a donc Ã©tÃ© d'utiliser la fonction de partage de Google Photos pour les copier dans le dossier TÃ©lÃ©chargements . La procÃ©dure a en fait crÃ©Ã© deux copies locales de la mÃªme image : une dans le rÃ©pertoire de lâ€™appareil photo et une dans le dossier TÃ©lÃ©chargements . Le problÃ¨me est survenu lorsque l'utilisateur a supprimÃ© les originaux de la galerie Google Photos , croyant que les copies dans TÃ©lÃ©chargements resteraient en place. L'application a Ã©galement supprimÃ© les doublons, car elle interprÃ¨te toutes les copies locales comme faisant rÃ©fÃ©rence Ã la mÃªme image, quel que soit leur emplacement dans le systÃ¨me de fichiers. Google avertit que les fichiers seront supprimÃ©s de tous les dossiers , mais ce message peut facilement passer inaperÃ§u. La situation est encore pire avec l' option Â« Supprimer de l'appareil Â» , qui ne comporte aucun avertissement prÃ©alable.
Ce comportement affecte des millions d' appareils Android , et pas seulement les modÃ¨les Pixel , car Google Photos est la solution par dÃ©faut pour la gestion des images et la sauvegarde dans le cloud . Les utilisateurs qui conservent un contrÃ´le manuel de leurs rÃ©pertoires sont paradoxalement plus exposÃ©s, car ils s'attendent Ã ce que les fichiers soient indÃ©pendants les uns des autres, comme dans tout systÃ¨me de fichiers traditionnel . Cette situation nous oblige Ã Ãªtre plus prudents que prÃ©vu, mÃªme pour les opÃ©rations les plus simples, car parfois un seul clic de trop suffit Ã faire disparaÃ®tre des souvenirs que l'on croyait Ã l'abri.
