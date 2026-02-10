LineageOS 23.2 est disponible : nouveaux graphismes et compatibilitÃ© avec de nombreux smartphones

Se connecter  
LineageOS 23.2 est disponible : nouveaux graphismes et compatibilitÃ© avec de no...
Publié le: 10/02/2026 @ 18:45:27: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa nouvelle version LineageOS 23.2 fait suite Ã  des mois de travail intensif, le projet open source bÃ©nÃ©ficiant d'une double mise Ã  jour de son noyau AOSP . Cette annonce marque une Ã©tape importante vers un rythme de dÃ©veloppement plus prÃ©visible, tandis que la communautÃ© continue de privilÃ©gier la stabilitÃ©. Ce lancement s'accompagne Ã©galement d'un changement esthÃ©tique trÃ¨s notable , conÃ§u pour rendre l'interface plus conforme aux derniÃ¨res directives et plus agrÃ©able Ã  utiliser au quotidien. La nouvelle version de LineageOS intÃ¨gre officiellement le systÃ¨me graphique Material Expressive , offrant des couleurs plus expressives et une approche visuelle plus immersive. Le panneau des paramÃ¨tres rapides a Ã©tÃ© mis Ã  jour et propose des vignettes personnalisables, tandis que le mode sombre a Ã©tÃ© enrichi et de nouveaux outils de gestion de fichiers facilitent l'administration des fichiers privÃ©s. L'essentiel du travail consiste Ã  mettre Ã  jour les applications prÃ©installÃ©es. L' application Mises Ã  jour bÃ©nÃ©ficiera prochainement d'une nouvelle interface avec des animations plus fluides et une gestion des paquets simplifiÃ©e, bien qu'elle ne soit pas encore incluse dans la version 23.2. Les applications Twelve (lecteur de musique), Deskclock et ExactCalculator adoptent dÃ©jÃ  les directives Material Expressive.

CÃ´tÃ© outils de dÃ©veloppement, plusieurs scripts utiles sont disponibles : beautify_rro.py pour lisser les superpositions, generate_rro.py pour les extraire, update_certificates.py pour mettre Ã  jour les certificats, decompile_cil.py pour analyser les images SELinux, extract_aconfig.py pour les fichiers de configuration et match_manifest_tarball.py pour comparer les versions du noyau. Ces outils simplifient la gestion du code et des composants systÃ¨me. La mise Ã  niveau vers la version 23.2 suit la procÃ©dure habituelle via le guide dÃ©diÃ© Ã  chaque appareil. Les installations officielles ne nÃ©cessitent pas d'effacement des donnÃ©es, sauf dans des cas spÃ©cifiques indiquÃ©s dans le wiki, notamment pour les appareils ayant subi d'importantes modifications de partitions. Les utilisateurs d'une version non officielle doivent quant Ã  eux suivre la procÃ©dure d'installation complÃ¨te
Le travail se poursuit Ã©galement sur les cibles gÃ©nÃ©riques , dÃ©jÃ  prÃ©sentes depuis 2019 mais dÃ©sormais accompagnÃ©es d'une documentation dÃ©taillÃ©e pour leur utilisation avec Android Emulator et Android Studio. Il existe Ã©galement des configurations GSI pour les pÃ©riphÃ©riques Treble et des cibles expÃ©rimentales pour les machines virtuelles basÃ©es sur QEMU, qui peuvent toutes Ãªtre compilÃ©es en suivant les instructions du wiki.

La liste des appareils compatibles avec LineageOS 23.2 est trÃ¨s longue. Cette version ajoute des modÃ¨les de nombreux fabricants, notamment ASUS, Fairphone, Google Pixel (de la sÃ©rie 4 Ã  la sÃ©rie 9), Motorola, Nothing, Nubia, OnePlus, Razer, Realme, Samsung, Sony et Xiaomi. Deux nouveaux modÃ¨les sont Ã©galement ajoutÃ©s pour la version 23 et quelques-uns pour la version 22.2, comme le LG V60 ThinQ, le Xiaomi POCO F6 Pro et deux variantes du Google Jamboard. Cette nouvelle version dÃ©montre comment un projet collectif peut Ã©voluer de maniÃ¨re cohÃ©rente, sans prÃ©cipitation mais dans le but de maintenir une expÃ©rience de qualitÃ© mÃªme sur des appareils trÃ¨s diffÃ©rents.
