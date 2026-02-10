Des smartphones sur la Lune : la NASA les autorise officiellement pour les astronautes

L'idÃ©e de voir des astronautes Ã©quipÃ©s de smartphones modernes en vol aurait pu paraÃ®tre utopique, mais elle est dÃ©sormais le choix officiel de la NASA . Cette dÃ©cision intervient alors que l'attention se porte intensÃ©ment sur les missions habitÃ©es, le programme Artemis continuant d'avancer ses fenÃªtres de lancement. L'annonce de l'administrateur Jared Isaacman ouvre un nouveau scÃ©nario : il ne s'agit plus de simples appareils personnels tolÃ©rÃ©s Ã bord, mais d'outils pleinement adaptÃ©s Ã une utilisation spÃ©cifique Ã la mission. DÃ¨s les missions Crew-12 et Artemis II , les astronautes commenceront Ã emporter des smartphones entiÃ¨rement homologuÃ©s . Jusqu'Ã prÃ©sent, certains appareils ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© embarquÃ©s, notamment lors de vols commerciaux vers la Station spatiale internationale , comme les missions Axiom-1 , Axiom-2 et Axiom-3 entre 2022 et 2024. Dans ces cas-lÃ , il s'agissait toutefois d'objets personnels. Les astronautes les utilisaient pour prendre des photos , des vidÃ©os ou pour des communications privÃ©es, sans aucun lien avec les systÃ¨mes du vaisseau spatial et avec une vÃ©rification extrÃªmement limitÃ©e. Il suffisait de passer certains contrÃ´les minimaux, notamment en matiÃ¨re de compatibilitÃ© Ã©lectromagnÃ©tique et de sÃ©curitÃ© des batteries au lithium .
La nouvelle approche prÃ©sente des exigences techniques trÃ¨s diffÃ©rentes. La qualification opÃ©rationnelle requiert que le smartphone puisse fonctionner sans limitation tout au long de la mission, et non pas comme un simple accessoire inoffensif. La compatibilitÃ© Ã©lectromagnÃ©tique doit couvrir l'intÃ©gralitÃ© du fonctionnement de l'appareil, tandis que les batteries seront Ã©valuÃ©es selon les normes requises pour les vols habitÃ©s. Ces Ã©valuations seront complÃ©tÃ©es par des tests environnementaux simulant les vibrations et les chocs au lancement , ainsi que les conditions thermiques extrÃªmes typiques de l'espace. La NASA exige Ã©galement des analyses de sÃ©curitÃ© , une gestion des dÃ©faillances et des vÃ©rifications logicielles, car chaque Ã©lÃ©ment matÃ©riel figurant dans le manifeste doit se conformer Ã des procÃ©dures rigoureuses. C'est lÃ qu'Isaacman a soulignÃ© une autre innovation : l'agence a accÃ©lÃ©rÃ© des processus qui prennent habituellement des annÃ©es , une sorte d'Â« urgence opÃ©rationnelle Â» Ã©tant appelÃ©e Ã devenir la norme pour les missions futures. Une voie plus rapide sera certainement controversÃ©e, mais elle donne un aperÃ§u de la maniÃ¨re dont la NASA repense l'Ã©valuation des instruments destinÃ©s Ã l'orbite et Ã la surface lunaires, tout en restant dans les limites de sÃ©curitÃ© requises pour l'Ã©quipage.
