Des smartphones sur la Lune : la NASA les autorise officiellement pour les astronautes

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Des smartphones sur la Lune : la NASA les autorise officiellement pour les astro...
PubliÃ© le: 10/02/2026 @ 18:43:57: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileL'idÃ©e de voir des astronautes Ã©quipÃ©s de smartphones modernes en vol aurait pu paraÃ®tre utopique, mais elle est dÃ©sormais le choix officiel de la NASA . Cette dÃ©cision intervient alors que l'attention se porte intensÃ©ment sur les missions habitÃ©es, le programme Artemis continuant d'avancer ses fenÃªtres de lancement. L'annonce de l'administrateur Jared Isaacman ouvre un nouveau scÃ©nario : il ne s'agit plus de simples appareils personnels tolÃ©rÃ©s Ã  bord, mais d'outils pleinement adaptÃ©s Ã  une utilisation spÃ©cifique Ã  la mission. DÃ¨s les missions Crew-12 et Artemis II , les astronautes commenceront Ã  emporter des smartphones entiÃ¨rement homologuÃ©s . Jusqu'Ã  prÃ©sent, certains appareils ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© embarquÃ©s, notamment lors de vols commerciaux vers la Station spatiale internationale , comme les missions Axiom-1 , Axiom-2 et Axiom-3 entre 2022 et 2024. Dans ces cas-lÃ , il s'agissait toutefois d'objets personnels. Les astronautes les utilisaient pour prendre des photos , des vidÃ©os ou pour des communications privÃ©es, sans aucun lien avec les systÃ¨mes du vaisseau spatial et avec une vÃ©rification extrÃªmement limitÃ©e. Il suffisait de passer certains contrÃ´les minimaux, notamment en matiÃ¨re de compatibilitÃ© Ã©lectromagnÃ©tique et de sÃ©curitÃ© des batteries au lithium .

La nouvelle approche prÃ©sente des exigences techniques trÃ¨s diffÃ©rentes. La qualification opÃ©rationnelle requiert que le smartphone puisse fonctionner sans limitation tout au long de la mission, et non pas comme un simple accessoire inoffensif. La compatibilitÃ© Ã©lectromagnÃ©tique doit couvrir l'intÃ©gralitÃ© du fonctionnement de l'appareil, tandis que les batteries seront Ã©valuÃ©es selon les normes requises pour les vols habitÃ©s. Ces Ã©valuations seront complÃ©tÃ©es par des tests environnementaux simulant les vibrations et les chocs au lancement , ainsi que les conditions thermiques extrÃªmes typiques de l'espace. La NASA exige Ã©galement des analyses de sÃ©curitÃ© , une gestion des dÃ©faillances et des vÃ©rifications logicielles, car chaque Ã©lÃ©ment matÃ©riel figurant dans le manifeste doit se conformer Ã  des procÃ©dures rigoureuses. C'est lÃ  qu'Isaacman a soulignÃ© une autre innovation : l'agence a accÃ©lÃ©rÃ© des processus qui prennent habituellement des annÃ©es , une sorte d'Â« urgence opÃ©rationnelle Â» Ã©tant appelÃ©e Ã  devenir la norme pour les missions futures. Une voie plus rapide sera certainement controversÃ©e, mais elle donne un aperÃ§u de la maniÃ¨re dont la NASA repense l'Ã©valuation des instruments destinÃ©s Ã  l'orbite et Ã  la surface lunaires, tout en restant dans les limites de sÃ©curitÃ© requises pour l'Ã©quipage.
LineageOS 23.2 est disponible : nouveaux... »« Test Tiny Biomes (PS5) - Redonner vie Ã ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
10-02LineageOS 23.2 est disponible : nouveaux graphismes et compatibilitÃ© avec de nombreux smartphones
05-02Apple Ã©tablit un record : prÃ¨s de 7 smartphones sur 10 aux Ã‰tats-Unis sont des iPhones.
03-02Samsung abandonne le Galaxy S21 : mauvaise nouvelle Ã©galement pour le S22.
29-01Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modÃ¨le phare en 2026.
29-01Google a dÃ©sactivÃ© des fonctionnalitÃ©s importantes sur le Pixel 4.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Google Google
Google Photos : Attention Ã  ce que vous supprimez : vous pourriez perdre plus que vous ne le pensez.
Mobile Mobile
LineageOS 23.2 est disponible : nouveaux graphismes et compatibilitÃ© avec de nombreux smartphones
Mobile Mobile
Des smartphones sur la Lune : la NASA les autorise officiellement pour les astronautes
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Tiny Biomes (PS5) - Redonner vie Ã  une terre troublÃ©e
Consoles Consoles
La nouvelle console Xbox pourrait ne pas sortir en 2027
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?