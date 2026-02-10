Test Tiny Biomes (PS5) - Redonner vie Ã  une terre troublÃ©e

PubliÃ© le: 10/02/2026 @ 17:11:40: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Tiny Biomes est un jeu de puzzle 2D qui repose sur un principe simple : crÃ©er un chemin d'un point Ã un autre en faisant pivoter des tuiles prÃ©dÃ©finies. C'est tout. Tiny Biomes s'inscrit pleinement dans la lignÃ©e des titres de plus en plus populaires, notamment ceux du catalogue d'Eastasiasoft, qui privilÃ©gient le gameplay , lequel se concentre sur un seul type d'Ã©nigme. Nous voici donc face Ã une sÃ©rie de petits biomes â€“ le titre du jeu â€“ dans lesquels nous devons intervenir pour crÃ©er des passages et ainsi rÃ©organiser les diffÃ©rentes zones de jeu. Malheureusement, et il faut le dire d'emblÃ©e, ce type d'Ã©nigme n'a rien de nouveau ; on l'a dÃ©jÃ vu et repris dans de nombreux autres jeux, souvent sous forme de mini-jeu ou d'Ã©nigme improvisÃ©e Ã rÃ©soudre. Dans le cas prÃ©cis de Tiny Biomes, il convient Ã©galement de noter qu'il ne s'Ã©carte pas du modÃ¨le d'Ã©nigme le plus basique et classique, sans apporter la moindre innovation . Des forÃªts aux volcans, en passant par les inÃ©vitables biomes hivernaux, tout dans Tiny Biomes est d'une impersonnelle affligeante, baignant dans une impression de dÃ©jÃ -vu lassante, notamment en raison de la longueur excessive du jeu. On parle de 150 niveaux , 50 par type de biome, oÃ¹ il vous sera demandÃ© de rÃ©soudre un seul type d'Ã©nigme, sans autre variation que la couleur. Inutile de prÃ©ciser que Tiny Biomes est totalement dÃ©pourvu de narration. Aucun scÃ©nario, aucun cadre ne justifie ce qui nous est proposÃ©.
