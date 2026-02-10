La nouvelle console Xbox pourrait ne pas sortir en 2027

On a beaucoup parlÃ© ces derniers mois d'une nouvelle console Xbox prÃ©vue pour 2027 , mais un rÃ©cent rapport a nuancÃ© cette perspective. Selon plusieurs sources proches de Microsoft, ce calendrier ne constitue pas un engagement ferme , l'entreprise Ã©valuant avec prudence le calendrier, les coÃ»ts et la maturitÃ© technologique avant de fixer une date. Il en rÃ©sulte un scÃ©nario plus flexible qu'initialement envisagÃ©. 2027 apparaÃ®t dÃ©sormais comme une option possible, mais non garantie.L'idÃ©e d'une Xbox de nouvelle gÃ©nÃ©ration en 2027 a Ã©mergÃ© suite aux dÃ©clarations de Lisa Su, PDG d'AMD, qui a confirmÃ© que le dÃ©veloppement du SoC semi-personnalisÃ© pour la prochaine Xbox progressait bien et permettrait un lancement cette annÃ©e-lÃ . Cependant, d'aprÃ¨s le journaliste Jez Corden, ces commentaires ont surpris certaines Ã©quipes internes de Microsoft. Aucune dÃ©cision dÃ©finitive n'a Ã©tÃ© prise au sein de l'entreprise concernant une date de lancement prÃ©cise La raison principale tient Ã la nature mÃªme de la nouvelle Xbox. Microsoft travaillerait sur une plateforme profondÃ©ment intÃ©grÃ©e Ã Windows 11, conÃ§ue comme une sorte de PC de jeu dotÃ© d'une interface de console, capable d'exÃ©cuter des jeux Xbox de toutes les gÃ©nÃ©rations et des logiciels provenant de plateformes PC telles que Steam et l'Epic Games Store. Pour y parvenir, Windows doit offrir une expÃ©rience stable, rÃ©active et fluide, ce qui exige du temps, des tests et des amÃ©liorations continues.
Câ€™est pourquoi 2027 est considÃ©rÃ© en interne comme un scÃ©nario optimiste, et non comme une Ã©chÃ©ance impÃ©rative. Microsoft prÃ©fÃ¨re Ã©viter un lancement prÃ©cipitÃ© qui pourrait nuire Ã la qualitÃ© de lâ€™expÃ©rience utilisateur. La collaboration entre les Ã©quipes Windows et Xbox est plus Ã©troite que jamais, mais la concrÃ©tisation de cette vision dÃ©pend de nombreux facteurs, logiciels et matÃ©riels, encore en dÃ©veloppement. Un autre facteur clÃ© est le contexte Ã©conomique mondial. Le coÃ»t des composants tels que la RAM et le stockage augmente, notamment en raison de la demande croissante en intelligence artificielle et des tensions sur les marchÃ©s internationaux. Par consÃ©quent, Microsoft ne dispose toujours pas d'une estimation prÃ©cise du prix final de la prochaine Xbox. Il est donc difficile de planifier avec exactitude non seulement le lancement, mais aussi le positionnement du produit. Dans le mÃªme temps, l'entreprise prÃ©voit que la gÃ©nÃ©ration actuelle, les Xbox Series X et Series S, aura une durÃ©e de vie plus longue que d'habitude. Selon certaines sources, la PlayStation 5 suivra une trajectoire similaire , au sein d'un Ã©cosystÃ¨me matÃ©riel de plus en plus vaste comprenant les consoles traditionnelles, les appareils portables et les PC. Dans ce contexte, Microsoft continuera de publier des jeux sur plusieurs plateformes et de collaborer avec des partenaires OEM comme ASUS afin de proposer des solutions Xbox Ã diffÃ©rents niveaux de prix.
