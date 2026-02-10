ChatGPT introduit la publicitÃ© pour les utilisateurs de la version gratuite

PubliÃ© le: 10/02/2026 @ 15:29:29: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI introduit officiellement la publicitÃ© dans ChatGPT pour les utilisateurs de la version gratuite et de l'abonnement Go, moins cher. Bien que ces changements soient pour l'instant limitÃ©s aux Ã‰tats-Unis, OpenAI annonce Ã©galement un nouveau modÃ¨le de monÃ©tisation pour le chatbot IA le plus populaire. Les publicitÃ©s seront uniquement affichÃ©es aux utilisateurs connectÃ©s disposant d'un compte gratuit ou Go. OpenAI assure qu'elles n'influenceront pas les rÃ©ponses gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA et que les conversations des utilisateurs ne seront pas partagÃ©es avec les annonceurs. L'entreprise souligne Ã©galement que les publicitÃ©s ne seront pas diffusÃ©es aux mineurs. Les publicitÃ©s signalÃ©es comme Â« sponsorisÃ©es Â» sâ€™afficheront sÃ©parÃ©ment des rÃ©ponses du chatbot afin dâ€™Ã©viter toute confusion. Elles seront sÃ©lectionnÃ©es en fonction du sujet de la conversation, de lâ€™historique des Ã©changes et des interactions publicitaires prÃ©cÃ©dentes (par exemple, si vous parlez de recettes, vous pourriez voir des publicitÃ©s pour des supermarchÃ©s ou des kits repas). La dÃ©cision d'introduire de la publicitÃ© s'explique par le fait que ChatGPT n'est pas rentable et que le maintien des formules gratuites et de base nÃ©cessite des investissements continus dans l'infrastructure. La publicitÃ© est destinÃ©e Ã couvrir une partie de ces coÃ»ts. Les utilisateurs des formules Plus et Pro, ainsi que des formules Business, Enterprise et Education, resteront exempts de publicitÃ©. Les utilisateurs de la formule gratuite peuvent dÃ©sactiver la publicitÃ© en Ã©change d'une rÃ©duction du nombre de messages gratuits envoyÃ©s quotidiennement.
OpenAI offre un certain contrÃ´le sur les publicitÃ©s. Les utilisateurs peuvent les refuser, consulter les raisons de leur affichage et dÃ©sactiver la personnalisation. L'entreprise ne diffusera pas de publicitÃ©s relatives Ã la santÃ© mentale, Ã la santÃ© en gÃ©nÃ©ral ou Ã la politique. Les annonceurs ne recevront que des donnÃ©es agrÃ©gÃ©es sur les clics et les impressions, sans accÃ¨s Ã l'historique des conversations ni aux donnÃ©es personnelles des utilisateurs. Des concurrents comme Anthropic (Claude AI) et Google (Gemini) ont dÃ©clarÃ© pour l'instant privilÃ©gier les modÃ¨les sans publicitÃ©.
