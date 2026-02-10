YouTube Music supprime des fonctionnalitÃ©s. Google veut nous forcer Ã  passer Ã  la version Premium.

Les utilisateurs de YouTube Music signalent un changement important dans l'application. Les paroles, disponibles gratuitement depuis 2020, sont dÃ©sormais rÃ©servÃ©es aux abonnÃ©s. Dans la derniÃ¨re version, l'onglet Â« Paroles Â» de l'Ã©cran de lecture affiche un message indiquant le nombre limitÃ© de vues et incitant Ã souscrire un abonnement Premium. D'aprÃ¨s les informations disponibles, les utilisateurs de la version gratuite peuvent consulter les paroles de cinq chansons au maximum. Au-delÃ , seules les premiÃ¨res lignes sont visibles, le reste Ã©tant floutÃ©. Les premiers signaux concernant ces tests sont apparus en septembre de l'annÃ©e derniÃ¨re et concernaient un petit groupe de bÃ©nÃ©ficiaires. Les premiers tests sont apparus en septembre dernier et concernaient un petit groupe d'utilisateurs. Tout semble indiquer un dÃ©ploiement plus large, mÃªme si Google n'a pas encore confirmÃ© officiellement ce changement. Il est possible qu'il s'agisse encore d'une expÃ©rimentation. Selon certaines rumeurs, cette dÃ©cision pourrait Ãªtre liÃ©e aux coÃ»ts de licence supportÃ©s par les agrÃ©gateurs de paroles comme Musixmatch. Limiter l'accÃ¨s gratuit pourrait permettre de compenser ces coÃ»ts. Spotify a fait de mÃªme en 2024, en rÃ©servant l'accÃ¨s aux paroles Ã son abonnement Premium. Cependant, face Ã la forte rÃ©action des utilisateurs, cette fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© rÃ©intÃ©grÃ©e Ã la version gratuite. YouTube Music connaÃ®tra-t-il un scÃ©nario similaire ? Tout dÃ©pendra de l'ampleur du mÃ©contentement des abonnÃ©s.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
15-01Spotify augmente Ã nouveau ses prix aux Ã‰tats-Unis et dans deux pays de l'UE : voici le nouveau prix de l'abonnement.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©