Sony prévoit de maintenir les prix de la PS5 inchangés et laisse entendre que le coût du PS Plus augmentera.

Sony a indiqué que la hausse du coût des composants de mémoire impactera davantage ses services que le prix de la PlayStation 5. Le directeur financier, Lin Tao, a expliqué lors d'une conférence téléphonique que Sony a sécurisé la quantité minimale de mémoire nécessaire pour maintenir la production de PS5 jusqu'en 2026. Ceci rend les interruptions de production peu probables, tandis que la hausse des prix de la mémoire augmente le coût unitaire. Sony souhaite éviter une augmentation directe du prix de la console, car l'entreprise prévoit d'en vendre plus de 15 millions d'unités en 2026. Selon certaines sources, les prix en Europe et aux États-Unis sont supérieurs d'environ 15 % au prix de vente conseillé initial depuis août 2025, tandis qu'au Japon, ils restent plus proches du prix initial. Par ailleurs, Sony envisage un modèle d'entrée de gamme plus abordable et des ajustements à ses abonnements, comme PlayStation Plus, afin d'atténuer plus largement la hausse des coûts.
