Les Technos : Episode du 10 février

Publié le: 10/02/2026 @ 09:17:53: Par zion Dans "Les Technos"
[quote]• (00:00:00) :
• De ClawdBot a OpenClaw, en passant par MoltBook (00:02:23) : L'agent IA personnel dont tout le monde parle.
(Sources : openclaw.ai (https://openclaw.ai) et moltbook.com (https://moltbook.com) )
• La CNIL donne une amende de 3 millions (00:26:44) : Mais est-ce finalement bien raisonnable?
(Source : lefigaro.fr (https://www.lefigaro.fr/secteur/high-...) )
• L'Inauguration de FAMES, une ligne pilote pour le Chip Act (00:38:56) : L'UE veut produire des puces électroniques plus rapidement.
(Sources : www.cea.fr (https://www.cea.fr/Pages/actualites/n...) et nxp.com (https://www.nxp.com/company/about-nxp...) )
• Une centrale solaire suisse sur rails à Buttes (00:48:16) : SNCF s’associe à Sun-Ways pour installer une centrale solaire sur rails à Buttes.
(Source : latele.ch (https://latele.ch/articles/centrale-s...) )
• Claude AI, ou la fin d'une profession (00:53:42) : Et le futur de l'humanité, dans tout ça?
(Source : clubic.com (https://www.clubic.com/actualite-5987...) )
• Le réacteur nucléaire : avec ou sans glaçons ? (01:12:48) : Vous avez déjà propulsé des glaçons d'hydrogène à 1800km/h?
(Source : www.cea.fr (https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualit...) )
• Retour du CES avec une paire de lunettes (01:17:38) : Even Realities G2 est la première paire de lunettes AR que j'achèterais réellement.
(Sources : lifehacker.com (https://lifehacker.com/tech/even-real...) , dezeen.com (https://www.dezeen.com/2025/11/12/eve...) et evenrealities.com (https://www.evenrealities.com) )
• Quand La Poste française est attaquée (01:31:16) : La plus grande attaque DDoS en France.
(Source : zdnet.fr (https://www.zdnet.fr/actualites/attaq...) ) [/quote}
