Intel prépare de nouveaux chipsets pour les processeurs de nouvelle génération.

Fin 2026, Intel lancera sa quatrième génération de processeurs de bureau Core Ultra (Nova Lake-S), dotés de cœurs entièrement nouveaux, d'un nombre de cœurs considérablement accru et même de versions spéciales avec un cache L3 plus important, conçues pour concurrencer les solutions X3D d'AMD intégrant le cache virtuel 3D (3D V-Cache). Selon de nouvelles informations, Intel pourrait adopter une approche similaire à celle d'AMD, en divisant ses processeurs de bureau en deux gammes supplémentaires : une gamme pour passionnés et une gamme grand public, complétant ainsi les processeurs destinés aux entreprises et aux stations de travail. Cette génération inclura le chipset Z970, positionné juste en dessous du Z990, qui remplace l'actuel Z890. En revanche, le chipset H970 ne sera pas disponible, la demande pour ce type de modèle restant faible, comme c'est le cas pour la génération actuelle qui ne comprend pas le H870.
La gamme de chipsets pour processeurs Intel Nova Point série 900 débutera avec le B960, modèle grand public qui remplacera le B860. Au-dessus, le Z970 prendra en charge des fonctionnalités avancées, notamment l'overclocking du coefficient multiplicateur avec les processeurs série K. Le fleuron de la gamme sera le Z990, offrant des capacités d'E/S nettement supérieures. Les systèmes d'entreprise seront basés sur la plateforme Q970, tandis que les stations de travail bénéficieront du W980, conçu pour les processeurs Xeon W basés sur l'architecture Nova Lake-S. Cette approche intéressante permettra à Intel d'affiner légèrement sa segmentation tout en offrant une meilleure visibilité aux utilisateurs.
