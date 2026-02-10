Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel prépare de nouveaux chipsets pour les processeurs de nouvelle génération.
Publié le: 10/02/2026 @ 01:15:15: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelFin 2026, Intel lancera sa quatrième génération de processeurs de bureau Core Ultra (Nova Lake-S), dotés de cœurs entièrement nouveaux, d'un nombre de cœurs considérablement accru et même de versions spéciales avec un cache L3 plus important, conçues pour concurrencer les solutions X3D d'AMD intégrant le cache virtuel 3D (3D V-Cache). Selon de nouvelles informations, Intel pourrait adopter une approche similaire à celle d'AMD, en divisant ses processeurs de bureau en deux gammes supplémentaires : une gamme pour passionnés et une gamme grand public, complétant ainsi les processeurs destinés aux entreprises et aux stations de travail. Cette génération inclura le chipset Z970, positionné juste en dessous du Z990, qui remplace l'actuel Z890. En revanche, le chipset H970 ne sera pas disponible, la demande pour ce type de modèle restant faible, comme c'est le cas pour la génération actuelle qui ne comprend pas le H870.

La gamme de chipsets pour processeurs Intel Nova Point série 900 débutera avec le B960, modèle grand public qui remplacera le B860. Au-dessus, le Z970 prendra en charge des fonctionnalités avancées, notamment l'overclocking du coefficient multiplicateur avec les processeurs série K. Le fleuron de la gamme sera le Z990, offrant des capacités d'E/S nettement supérieures. Les systèmes d'entreprise seront basés sur la plateforme Q970, tandis que les stations de travail bénéficieront du W980, conçu pour les processeurs Xeon W basés sur l'architecture Nova Lake-S. Cette approche intéressante permettra à Intel d'affiner légèrement sa segmentation tout en offrant une meilleure visibilité aux utilisateurs.
« Intel a abandonné l'activation des fonc...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-02Intel a abandonné l'activation des fonctionnalités des processeurs par abonnement.
10-02Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, doté de 18 cœurs, a été repéré dans un test de performance.
09-02L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes mères
06-02Les processeurs Intel Panther Lake subissent un retard inattendu.
04-02Un nouveau processeur Intel sans carte graphique intégrée a fait son apparition en ligne.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Intel Intel
Intel prépare de nouveaux chipsets pour les processeurs de nouvelle génération.
Intel Intel
Intel a abandonné l'activation des fonctionnalités des processeurs par abonnement.
AMD AMD
AMD ne publiera pas FSR 4 pour les anciennes cartes graphiques.
Matériel Matériel
NVIDIA a intégré l'IA dans le développement de ses cartes graphiques.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, doté de 18 cœurs, a été repéré dans un test de performance.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?