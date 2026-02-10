Intel a abandonné l'activation des fonctionnalités des processeurs par abonnement.

Intel a mis fin à son initiative Software Defined Silicon (SDSi), également connue sous le nom d'Intel On Demand, après avoir archivé le dépôt SDSi officiel sur GitHub pour les processeurs Xeon. Ce projet visait à débloquer des fonctionnalités supplémentaires pour les processeurs serveurs, moyennant un supplément, permettant ainsi aux clients d'activer certaines options après l'achat. L'idée était que les entreprises paient un supplément pour accéder aux accélérateurs et technologies dont elles avaient besoin, mais ce modèle n'a jamais suscité un grand intérêt et le projet n'a bénéficié que d'un soutien sporadique.
Pour les hyperscalers achetant des processeurs en grande quantité, payer un supplément pour activer des fonctionnalités sur un processeur existant s'avérait économiquement irréalisable, ce qui fut l'une des principales raisons pour lesquelles Intel abandonna le concept. Le modèle s'apparentait à un abonnement, mais contrairement aux services logiciels traditionnels avec frais mensuels, il s'agissait d'une activation unique des capacités matérielles. Intel prévoyait initialement de proposer à la demande des technologies telles que Quick Assist, Dynamic Load Balancer et Data Streaming Accelerator, ainsi que Software Guard Extensions et In-Memory Analytics Accelerator. Le site web d'Intel On Demand décrivait ce service comme une activation unique des accélérateurs de processeur et des fonctionnalités de sécurité. Cependant, la demande s'est avérée insuffisante.
