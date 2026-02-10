Se connecter  
AMD ne publiera pas FSR 4 pour les anciennes cartes graphiques.
Publié le: 10/02/2026 @ 01:12:22: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLa technologie de mise à l'échelle FidelityFX Super Resolution 4 d'AMD, désormais appelée FSR 4, est déjà prise en charge par de nombreux jeux, mais n'est pas disponible pour toutes les générations de cartes graphiques AMD basées sur l'architecture RDNA. En réponse à une question de Hardware Unboxed, AMD a déclaré ne pas pouvoir encore confirmer la disponibilité officielle de FSR 4 pour la série Radeon RX 7000 et les cartes graphiques plus anciennes, ajoutant n'avoir aucune information à ce sujet pour le moment. La principale différence entre les produits AMD réside dans l'architecture RDNA 4 et la prise en charge des calculs en virgule flottante 8 bits.

Le matériel RDNA 4 moderne prend en charge l'instruction WMA (Wave Matrix Multiply Accumulate) au format FP8, tandis que les générations précédentes, comme RDNA 3 et RDNA 2, ne la prennent pas en charge matériellement et ne peuvent donc pas traiter les données à virgule flottante 8 bits dans ce format. Cependant, les anciennes cartes graphiques Radeon peuvent utiliser le format entier INT8 8 bits, pleinement pris en charge par la série Radeon RX 7000. AMD a accidentellement révélé une version de FSR 4 basée sur INT8 sur la plateforme AMD GPUOpen, indiquant que FSR 4 est fondamentalement possible sur les anciennes cartes graphiques, bien que cette fonctionnalité soit actuellement masquée. Il est possible que l'entreprise se penche sur ce problème à l'avenir, mais pour l'instant, cela semble très improbable : cela nécessiterait des ressources considérables, sans compter la nécessité de prendre en charge cette architecture. AMD n'a manifestement aucune intention de le faire.

https://i.ibb.co/7dPJt9m9/icon.webp
