Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
NVIDIA a intégré l'IA dans le développement de ses cartes graphiques.
Publié le: 10/02/2026 @ 01:09:58: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'entreprise qui a véritablement lancé la vague d'infrastructures et de développement de l'intelligence artificielle commence aujourd'hui à en récolter les fruits. NVIDIA a déployé en interne des outils d'IA générative pour ses 30 000 ingénieurs. En partenariat avec Anysphere, une société basée à San Francisco, NVIDIA utilise une version personnalisée de l'environnement de développement Cursor, axée sur la conception de code pilotée par l'IA. Fait remarquable, les ingénieurs de NVIDIA écriraient désormais trois fois plus de code qu'avec leur processus de développement précédent, et il est probable que de nombreux produits et services NVIDIA soient déjà développés par l'IA sous supervision humaine.

NVIDIA produit également une vaste gamme de produits critiques où les erreurs sont inacceptables, contrairement au code généré par l'IA classique. Cela inclut les pilotes de cartes graphiques, utilisés aussi bien dans les systèmes de jeu standard que pour l'entraînement et l'inférence de réseaux neuronaux à grande échelle. On peut supposer que l'entreprise applique des règles internes strictes au code généré par l'IA, exigeant qu'il réussisse une série de tests exhaustifs avant d'être utilisé dans les produits finaux. Ce n'est pas la première fois que NVIDIA utilise des flux de travail assistés par l'IA. Depuis plusieurs années, l'entreprise utilise un supercalculateur dédié pour améliorer en continu sa technologie DLSS, accélérant considérablement le processus de développement.

https://i.ibb.co/d4jmxZpT/icon.webp
AMD ne publiera pas FSR 4 pour les ancie... »« Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Pl...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-02Samsung augmente sa production de puces.
05-02Le prix et la date de sortie du matériel Steam restent indéterminés.
03-02L'UE met fin aux chargeurs propriétaires. À partir de 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB-C.
02-02La NVIDIA Shield TV montre des signes de vie : qu’est-ce qui changera dans un futur modèle ?
02-02NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Intel Intel
Intel prépare de nouveaux chipsets pour les processeurs de nouvelle génération.
Intel Intel
Intel a abandonné l'activation des fonctionnalités des processeurs par abonnement.
AMD AMD
AMD ne publiera pas FSR 4 pour les anciennes cartes graphiques.
Matériel Matériel
NVIDIA a intégré l'IA dans le développement de ses cartes graphiques.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, doté de 18 cœurs, a été repéré dans un test de performance.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?