NVIDIA a intégré l'IA dans le développement de ses cartes graphiques.

L'entreprise qui a véritablement lancé la vague d'infrastructures et de développement de l'intelligence artificielle commence aujourd'hui à en récolter les fruits. NVIDIA a déployé en interne des outils d'IA générative pour ses 30 000 ingénieurs. En partenariat avec Anysphere, une société basée à San Francisco, NVIDIA utilise une version personnalisée de l'environnement de développement Cursor, axée sur la conception de code pilotée par l'IA. Fait remarquable, les ingénieurs de NVIDIA écriraient désormais trois fois plus de code qu'avec leur processus de développement précédent, et il est probable que de nombreux produits et services NVIDIA soient déjà développés par l'IA sous supervision humaine.
NVIDIA produit également une vaste gamme de produits critiques où les erreurs sont inacceptables, contrairement au code généré par l'IA classique. Cela inclut les pilotes de cartes graphiques, utilisés aussi bien dans les systèmes de jeu standard que pour l'entraînement et l'inférence de réseaux neuronaux à grande échelle. On peut supposer que l'entreprise applique des règles internes strictes au code généré par l'IA, exigeant qu'il réussisse une série de tests exhaustifs avant d'être utilisé dans les produits finaux. Ce n'est pas la première fois que NVIDIA utilise des flux de travail assistés par l'IA. Depuis plusieurs années, l'entreprise utilise un supercalculateur dédié pour améliorer en continu sa technologie DLSS, accélérant considérablement le processus de développement.
NVIDIA produit également une vaste gamme de produits critiques où les erreurs sont inacceptables, contrairement au code généré par l'IA classique. Cela inclut les pilotes de cartes graphiques, utilisés aussi bien dans les systèmes de jeu standard que pour l'entraînement et l'inférence de réseaux neuronaux à grande échelle. On peut supposer que l'entreprise applique des règles internes strictes au code généré par l'IA, exigeant qu'il réussisse une série de tests exhaustifs avant d'être utilisé dans les produits finaux. Ce n'est pas la première fois que NVIDIA utilise des flux de travail assistés par l'IA. Depuis plusieurs années, l'entreprise utilise un supercalculateur dédié pour améliorer en continu sa technologie DLSS, accélérant considérablement le processus de développement.
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-02L'UE met fin aux chargeurs propriétaires. À partir de 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB-C.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité