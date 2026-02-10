Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, dotÃ© de 18 cÅ“urs, a Ã©tÃ© repÃ©rÃ© dans un test de performance.

Le futur processeur de bureau Intel Core Ultra 5 250K Plus est apparu dans la base de donnÃ©es Geekbench. Ce processeur fait partie de la gamme Core Ultra 200S Plus, nom de code Arrow Lake Refresh, dont le lancement officiel est prÃ©vu le mois prochain. Le Core Ultra 5 250K Plus dispose d'une configuration Ã 18 cÅ“urs, dont six cÅ“urs hautes performances et douze cÅ“urs basse consommation. Par rapport au Core Ultra 5 245K, qui utilise une architecture 6P+8E, le nombre de cÅ“urs basse consommation a augmentÃ© de quatre. La frÃ©quence de base du processeur est de 4,2 GHz et sa frÃ©quence maximale de 5,3 GHz. La taille du cache comprend 6 Mo de cache L2 et 30 Mo de cache L3. MalgrÃ© le nombre de cÅ“urs accru et les frÃ©quences lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieures, la consommation d'Ã©nergie reste identique Ã celle du modÃ¨le d'entrÃ©e de gamme : 125 watts en valeur nominale et 159 watts en valeur maximale.
Le processeur a Ã©tÃ© testÃ© sur un systÃ¨me Ã©quipÃ© d'une carte mÃ¨re ASUS PRIME Z890-P WIFI et de 32 Go de RAM. Il a obtenu un score de 3 113 points en monocÅ“ur et de 15 251 points en multicÅ“ur. Comme souvent avec les donnÃ©es prÃ©liminaires, les performances finales pourraient s'amÃ©liorer une fois le microcode dÃ©finitif et les versions commerciales du processeur disponibles. Intel prÃ©voit de positionner le Core Ultra 5 250K Plus sur le segment des moins de 300 $, offrant ainsi une amÃ©lioration modeste par rapport au Core Ultra 5 245K, actuellement vendu entre 200 et 215 $. De plus, ce processeur sera compatible avec les cartes mÃ¨res Ã socket LGA 1851, un point essentiel pour les consommateurs.
Le processeur a Ã©tÃ© testÃ© sur un systÃ¨me Ã©quipÃ© d'une carte mÃ¨re ASUS PRIME Z890-P WIFI et de 32 Go de RAM. Il a obtenu un score de 3 113 points en monocÅ“ur et de 15 251 points en multicÅ“ur. Comme souvent avec les donnÃ©es prÃ©liminaires, les performances finales pourraient s'amÃ©liorer une fois le microcode dÃ©finitif et les versions commerciales du processeur disponibles. Intel prÃ©voit de positionner le Core Ultra 5 250K Plus sur le segment des moins de 300 $, offrant ainsi une amÃ©lioration modeste par rapport au Core Ultra 5 245K, actuellement vendu entre 200 et 215 $. De plus, ce processeur sera compatible avec les cartes mÃ¨res Ã socket LGA 1851, un point essentiel pour les consommateurs.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©