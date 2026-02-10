La Xbox de nouvelle gÃ©nÃ©ration prend forme et, selon les derniÃ¨res rumeurs, elle ne se limitera pas Ã une seule console traditionnelle. Un article de Jez Corden dÃ©crit une stratÃ©gie bien plus ambitieuse, dans laquelle Microsoft prÃ©parerait une vÃ©ritable gamme de consoles Xbox. Au cÅ“ur du projet se trouverait une plateforme profondÃ©ment intÃ©grÃ©e Ã Windows 11, conÃ§ue pour estomper la frontiÃ¨re entre console et PC. Cette approche ambitieuse pourrait redÃ©finir l'identitÃ© matÃ©rielle de la Xbox dans les annÃ©es Ã venir. Comme l'indique Windows Central , le concept clÃ© de la nouvelle Xbox est celui d'une console hybride, Ã mi-chemin entre la console et le PC. La machine de rÃ©fÃ©rence de nouvelle gÃ©nÃ©ration serait basÃ©e sur une version optimisÃ©e de Windows 11, avec une interface Â« prioritÃ© Ã la tÃ©lÃ©vision Â» conÃ§ue pour le salon, tout en offrant la possibilitÃ© d'accÃ©der Ã un bureau complet. ConcrÃ¨tement, il s'agirait d'un appareil capable d'exÃ©cuter Ã la fois l'intÃ©gralitÃ© du catalogue Xbox, grÃ¢ce Ã la rÃ©trocompatibilitÃ©, et les jeux et applications PC, y compris ceux des plateformes tierces telles que Steam et l'Epic Games Store.Le cÅ“ur matÃ©riel du systÃ¨me serait un systÃ¨me sur puce (SoC) AMD semi-personnalisÃ©, connu en interne sous le nom de code Â« Magnus Â». Cette puce garantirait la compatibilitÃ© avec les Xbox One, Xbox Series X|S et les titres compatibles des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. La PDG d'AMD, Lisa Su, a confirmÃ© que le dÃ©veloppement matÃ©riel progressait bien et que l'objectif Ã©tait un lancement potentiel en 2027, une Ã©chÃ©ance considÃ©rÃ©e pour l'instant comme optimiste plutÃ´t que comme impÃ©rative .
D'aprÃ¨s le journaliste Jez Corden, Microsoft ne se contente pas de dÃ©velopper sa propre console, mais s'intÃ©resse Ã un Ã©cosystÃ¨me Xbox plus vaste, conÃ§u en collaboration avec des partenaires OEM. Un premier exemple concret est dÃ©jÃ visible avec l'ASUS Xbox Ally, qui reprÃ©sente une sorte de prototype conceptuel de cette vision future : un environnement Xbox fonctionnant sous Windows, dÃ©sactivant les processus superflus pour offrir une expÃ©rience exclusivement dÃ©diÃ©e au jeu. Cette stratÃ©gie comprendrait des modÃ¨les aux performances, prix et formats variÃ©s. La console Xbox de Microsoft resterait l'expÃ©rience de base, tandis que les partenaires Windows pourraient proposer des versions plus haut de gamme ou, Ã l'inverse, des solutions plus accessibles. Dans ce scÃ©nario, la Xbox Series X|S conserverait une longue durÃ©e de vie, Ã©vitant ainsi une rupture nette avec la gÃ©nÃ©ration actuelle.
Un Ã©lÃ©ment qui revient sans cesse concerne la console portable Xbox. MalgrÃ© les rumeurs d'un projet abandonnÃ©, des sources indiquent que Microsoft n'a pas renoncÃ© Ã l'idÃ©e d'une console portable officielle. Pour l'instant, la prioritÃ© reste la console de salon de nouvelle gÃ©nÃ©ration, mais une console portable Xbox pourrait voir le jour ultÃ©rieurement, aux cÃ´tÃ©s de solutions proposÃ©es par des partenaires comme ASUS. L'objectif global est de crÃ©er une plateforme oÃ¹ les utilisateurs choisissent non seulement le matÃ©riel, mais aussi comment et oÃ¹ jouer, et mÃªme la boutique en ligne. Cette stratÃ©gie s'inscrit dans le concept Â« Xbox Everywhere Â», qui repose sur la rÃ©trocompatibilitÃ©, le jeu multiplateforme, le partage des sauvegardes et l'accÃ¨s gratuit au contenu. Si cette approche se traduit par une expÃ©rience fluide et vÃ©ritablement comparable Ã celle d'une console de salon, la prochaine Xbox pourrait bien devenir le projet matÃ©riel le plus ambitieux â€“ et le plus risquÃ© â€“ jamais entrepris par Microsoft dans l'industrie du jeu vidÃ©o.
