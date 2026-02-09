Resident Evil 4 : Les performances PC dégradées par un nouveau DRM

Publié le: 09/02/2026 @ 18:03:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Capcom a récemment revu le système de protection de Resident Evil 4 Remake sur PC , en remplaçant le controversé Denuvo par un nouveau DRM appelé Enigma . Cette décision semblait initialement répondre aux attentes de la communauté PC, qui critiquait depuis longtemps Denuvo pour son impact sur les performances. Cependant, les effets concrets de la mise à jour ont révélé une tout autre réalité. Au lieu d'améliorer la situation, le nouveau DRM aurait considérablement dégradé les performances du jeu . Et les témoignages négatifs se multiplient rapidement. D'après de nombreux tests et témoignages, Enigma semble plus gourmand en ressources que Denuvo. À titre d'exemple, la chaîne YouTube ItalicMaze a documenté le problème en montrant que Resident Evil 4 Remake tourne à environ la moitié de sa fréquence d'images habituelle sur une configuration équipée d'un Ryzen 5 5600 et d'une RX 7600. Dans ces conditions, atteindre 120 FPS devient impossible, même en réduisant les paramètres graphiques à 1080p et en utilisant FSR 2 en mode Ultra Performance. Les problèmes ne semblent pas se limiter à des configurations individuelles. Les signalements se multiplient, faisant état de baisses de performances généralisées et récurrentes. Les systèmes équipés de processeurs moins puissants sont particulièrement touchés, et la situation est encore plus marquée sur Steam Deck, où de nombreux utilisateurs constatent des pertes de performances de 20 à 30 %. Cet impact compromet fortement la fluidité et la qualité de l'expérience de jeu.
Pour ne rien arranger, plusieurs utilisateurs ont également signalé une augmentation de la consommation de VRAM après l'introduction du nouveau système de gestion des droits numériques (DRM). Ce facteur contribue aux difficultés rencontrées sur les anciens ordinateurs et appareils portables, entraînant une instabilité accrue et des chutes de fréquence d'images. L'ensemble de ces problèmes a eu un impact immédiat sur l'opinion publique. Les avis récents sur Steam, notamment ceux publiés après le 3 février, date de la modification du système de gestion des droits numériques (DRM), sont très majoritairement négatifs. Les commentaires soulignent la frustration face à une décision technique perçue comme un recul, surtout après les éloges récemment adressés à Capcom pour l'amélioration des performances d'autres titres grâce à des mises à jour ciblées. En résumé, le remplacement de Denuvo par Enigma dans Resident Evil 4 Remake s'avère contre-productif sur PC. Cette décision, initialement conçue pour répondre à des critiques persistantes, a engendré des problèmes encore plus flagrants, ravivant le débat sur la gestion technique de Capcom et son souci des performances des versions PC de ses jeux.
