La PS6 pourrait Ãªtre Ã©quipÃ©e de 30 Go de mÃ©moire GDDR7

De nouvelles fuites alimentent le dÃ©bat autour des caractÃ©ristiques techniques de la PlayStation 6 et de la future console portable de Sony. Le principal point de discorde concerne la quantitÃ© de RAM qui, selon un informateur rÃ©putÃ©, pourrait reprÃ©senter un bond gÃ©nÃ©rationnel significatif. L'information ne provient pas de sources officielles, mais d'un initiÃ© considÃ©rÃ© comme fiable en matiÃ¨re de matÃ©riel. Comme toujours, ces donnÃ©es sont Ã prendre avec prÃ©caution, mais elles suffisent Ã esquisser un scÃ©nario plausible. Selon KeplerL2, un informateur dÃ©jÃ connu pour ses fuites concernant PlayStation, la PlayStation 6 pourrait Ãªtre Ã©quipÃ©e de 30 Go de mÃ©moire GDDR7. Sa particularitÃ© rÃ©side non seulement dans la quantitÃ©, mais aussi dans sa configuration technique : Sony utiliserait des modules de 3 Go chacun, soit un total de 10 puces montÃ©es sur la carte mÃ¨re, exploitant un bus mÃ©moire 160 bits. Cette solution permettrait une bande passante estimÃ©e Ã 640 Go/s, compensant la bande passante plus Ã©troite du bus par des frÃ©quences mÃ©moire trÃ¨s Ã©levÃ©es. Une telle Ã©volution reprÃ©senterait une avancÃ©e significative par rapport Ã la PlayStation 5, Ã©quipÃ©e de 16 Go de GDDR6, et tÃ©moignerait d'une volontÃ© affirmÃ©e d'anticiper les besoins futurs des jeux toujours plus complexes, notamment en matiÃ¨re de textures, de mondes ouverts et d'intelligence artificielle. L'adoption de la GDDR7 confirmerait Ã©galement l'engagement de Sony Ã intÃ©grer les technologies de mÃ©moire les plus avancÃ©es disponibles dans les annÃ©es Ã venir.
Les rumeurs ne concernent pas uniquement la console de salon. KeplerL2 a Ã©galement Ã©voquÃ© la rumeur d'une PlayStation 6 portable , connue en interne sous le nom de code Project Canis. Cet appareil serait dotÃ© de 24 Go de RAM LPDDR5X, une capacitÃ© trÃ¨s importante pour un systÃ¨me portable, comparable Ã celle des modÃ¨les haut de gamme actuellement disponibles sur le marchÃ©. L'objectif serait d'offrir des performances solides tout en consommant moins d'Ã©nergie que la GDDR utilisÃ©e dans les consoles de salon. Ces rumeurs s'inscrivent dans une sÃ©rie de fuites apparues ces derniers mois. Auparavant, la mÃªme source avait suggÃ©rÃ© que la console portable de Sony ne rivaliserait pas avec la puissance de la PS5 et que la PlayStation 6 pourrait sortir dÃ¨s 2027. La cohÃ©rence technique de ces nouvelles informations, notamment concernant la mÃ©moire, a contribuÃ© Ã renforcer leur crÃ©dibilitÃ© auprÃ¨s de nombreux observateurs. Une chose reste cependant floue : Sony n'a encore rien confirmÃ©. En attendant une annonce officielle, les spÃ©cifications concernant la RAM, l'architecture et les performances demeurent du domaine de la spÃ©culation. Toutefois, si ces fuites s'avÃ¨rent exactes, la PlayStation 6 et sa version portable seraient sur le point de rÃ©aliser un bond technologique significatif, notamment en matiÃ¨re de gestion de la mÃ©moire.
