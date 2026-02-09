Test Cakey's Twisted Bakery (Xbox Series X) : C'est pas du gâteau

Publié le: 09/02/2026 @ 17:58:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Cakey’s Twisted Bakery fait partie de ces jeux d’horreur et de survie que beaucoup semblent apprécier. Il s’inspire de Five Nights at Freddy’s, davantage en termes de genre que de gameplay. Ce genre s’appelle « horreur à mascottes ». Vous voyez le genre : un jeu inspiré des médias pour enfants, mais sombre et effrayant, et dont les YouTubeurs font la promotion en créant des vidéos explicatives. Dans ce jeu, vous incarnez une petite fille dans une boulangerie, à la recherche de son petit frère, mais la boulangerie est hantée par des monstres qui dévorent les enfants. Un jeu d’horreur et de survie ne serait pas complet sans ces monstres qui cherchent à vous tuer ou à vous dévorer. Ce jeu se rapproche davantage d’Alien: Isolation, où l’accent est mis sur la dissimulation et l’évitement des créatures terrifiantes. Cependant, le but est bien d’éliminer chaque monstre. Alors, comment s’y prendre ? En cuisinant des tartes et en les leur jetant à la figure comme un clown. Le principe du jeu est simple : parcourir la boulangerie, collecter des ingrédients et préparer l'une des quatre tartes. Chaque monstre est vulnérable à une saveur de tarte particulière, il faut donc en accumuler et déchaîner un châtiment divin. J'aime bien ce système, jusqu'à un certain point. Il est original et intéressant. J'apprécie de devoir mériter ses armes et d'être impuissant tant qu'elles ne sont pas prêtes. Je ne connais aucun autre jeu fonctionnant de cette manière, même si un tel système existe peut-être. Mais c'est justement là que le bât blesse. Par nature, c'est fastidieux. Une fois la carte et les comportements des monstres maîtrisés, cela devient une véritable corvée. Sans parler du petit robot cuisinier relié au four, dont la voix finit par vous agacer.
