Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Cakey's Twisted Bakery (Xbox Series X) : C'est pas du gâteau
Publié le: 09/02/2026 @ 17:58:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCakey’s Twisted Bakery fait partie de ces jeux d’horreur et de survie que beaucoup semblent apprécier. Il s’inspire de Five Nights at Freddy’s, davantage en termes de genre que de gameplay. Ce genre s’appelle « horreur à mascottes ». Vous voyez le genre : un jeu inspiré des médias pour enfants, mais sombre et effrayant, et dont les YouTubeurs font la promotion en créant des vidéos explicatives. Dans ce jeu, vous incarnez une petite fille dans une boulangerie, à la recherche de son petit frère, mais la boulangerie est hantée par des monstres qui dévorent les enfants. Un jeu d’horreur et de survie ne serait pas complet sans ces monstres qui cherchent à vous tuer ou à vous dévorer. Ce jeu se rapproche davantage d’Alien: Isolation, où l’accent est mis sur la dissimulation et l’évitement des créatures terrifiantes. Cependant, le but est bien d’éliminer chaque monstre. Alors, comment s’y prendre ? En cuisinant des tartes et en les leur jetant à la figure comme un clown. Le principe du jeu est simple : parcourir la boulangerie, collecter des ingrédients et préparer l'une des quatre tartes. Chaque monstre est vulnérable à une saveur de tarte particulière, il faut donc en accumuler et déchaîner un châtiment divin. J'aime bien ce système, jusqu'à un certain point. Il est original et intéressant. J'apprécie de devoir mériter ses armes et d'être impuissant tant qu'elles ne sont pas prêtes. Je ne connais aucun autre jeu fonctionnant de cette manière, même si un tel système existe peut-être. Mais c'est justement là que le bât blesse. Par nature, c'est fastidieux. Une fois la carte et les comportements des monstres maîtrisés, cela devient une véritable corvée. Sans parler du petit robot cuisinier relié au four, dont la voix finit par vous agacer.

La PS6 pourrait être équipée de 30 Go... »« L'overclocking pour tous : Intel pourrai...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-02Resident Evil 4 : Les performances PC dégradées par un nouveau DRM
06-02Test Direction Quad (PS5) - Dirigez une grenouille sauteuse dans un jeu minimaliste
06-02L'édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic est disponible
05-02Test Tavern Manager Simulator (PS5) - Gérez votre taverne "cosy" sur consoles
04-02Test ILA : A Frosty Glide (PS5) - Une aventure cosy dans un "micro monde ouvert'  1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Resident Evil 4 : Les performances PC dégradées par un nouveau DRM
Consoles Consoles
La PS6 pourrait être équipée de 30 Go de mémoire GDDR7
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Cakey's Twisted Bakery (Xbox Series X) : C'est pas du gâteau
Intel Intel
L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes mères
Linux Linux
Linus Torvalds appuie sur le bouton de réinitialisation. Linux 7.0 arrive.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?