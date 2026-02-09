L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes mères

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes m...
Publié le: 09/02/2026 @ 17:48:47: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel s'apprête à révolutionner le marché des ordinateurs de bureau. Les futurs processeurs Core Ultra Series 4, nom de code « Nova Lake-S », inaugureront une nouvelle architecture et une plateforme matérielle inédite. Parmi les nouveautés majeures, on note le socket LGA1954, qui nécessitera l'utilisation d'une nouvelle carte mère. Le fabricant prévoit également de lancer deux chipsets destinés aux utilisateurs exigeants : les Z990 et Z970. Ces nouvelles puces logiques sont conçues pour remplacer la gamme Z890 actuelle, mais Intel a opté pour une segmentation plus claire. L’objectif pourrait être de rendre accessibles à un public plus large les fonctionnalités généralement réservées aux modèles haut de gamme, comme l’overclocking du processeur. D'après VideoCardz, le chipset Z970 devrait reposer sur un système physiquement plus compact, de conception similaire au B960 (successeur du B860). Cela laisse présager des différences principalement au niveau des entrées/sorties.

Bien qu'Intel n'ait pas encore dévoilé les spécifications de la série 900, les rumeurs suggèrent que le Z990 offrira davantage de lignes PCIe et un bus DMI à 8 lignes plus large, reliant le chipset au processeur. Le Z970, quant à lui, pourrait disposer de moins de lignes PCIe et d'un bus DMI à 4 lignes, similaire aux modèles de milieu de gamme, tout en conservant la possibilité d'overclocker. Une telle approche permettrait aux utilisateurs de monter un PC performant avec un processeur débloqué sans avoir à investir dans les cartes mères les plus onéreuses. Intel prépare clairement le terrain pour une offensive plus marquée sur le marché des ordinateurs de bureau en proposant une plus grande flexibilité de configuration. Les détails techniques, notamment le nombre exact de lignes PCIe, restent à confirmer. Une chose est sûre : une mise à niveau de la plateforme sera inévitable pour ceux qui envisagent de passer à la quatrième génération de processeurs Core Ultra.
« Linus Torvalds appuie sur le bouton de r...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-02Les processeurs Intel Panther Lake subissent un retard inattendu.
04-02Un nouveau processeur Intel sans carte graphique intégrée a fait son apparition en ligne.
03-02Le processeur Intel Core Ultra 9 290K Plus repéré dans un test de performance  1
28-01Un ingénieur d'Intel a amélioré les performances graphiques d'Arc sous Linux.
28-01Intel lance le super échantillonnage de troisième génération Xe
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Intel Intel
L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes mères
Linux Linux
Linus Torvalds appuie sur le bouton de réinitialisation. Linux 7.0 arrive.
Programmation Programmation
Avec Moya, la Chine possède déjà des robots à l'apparence humaine
Vidéo Vidéo
Disney+ réduit la qualité d'image en Europe, des fonctionnalités clés manquent à l'appel.
Droit Droit
Le contrôle des conversations sera étendu. L'UE ne renoncera pas à la lecture des messages.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?