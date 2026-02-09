L'overclocking pour tous : Intel pourrait révolutionner le marché des cartes mères

Intel s'apprête à révolutionner le marché des ordinateurs de bureau. Les futurs processeurs Core Ultra Series 4, nom de code « Nova Lake-S », inaugureront une nouvelle architecture et une plateforme matérielle inédite. Parmi les nouveautés majeures, on note le socket LGA1954, qui nécessitera l'utilisation d'une nouvelle carte mère. Le fabricant prévoit également de lancer deux chipsets destinés aux utilisateurs exigeants : les Z990 et Z970. Ces nouvelles puces logiques sont conçues pour remplacer la gamme Z890 actuelle, mais Intel a opté pour une segmentation plus claire. L’objectif pourrait être de rendre accessibles à un public plus large les fonctionnalités généralement réservées aux modèles haut de gamme, comme l’overclocking du processeur. D'après VideoCardz, le chipset Z970 devrait reposer sur un système physiquement plus compact, de conception similaire au B960 (successeur du B860). Cela laisse présager des différences principalement au niveau des entrées/sorties.
Bien qu'Intel n'ait pas encore dévoilé les spécifications de la série 900, les rumeurs suggèrent que le Z990 offrira davantage de lignes PCIe et un bus DMI à 8 lignes plus large, reliant le chipset au processeur. Le Z970, quant à lui, pourrait disposer de moins de lignes PCIe et d'un bus DMI à 4 lignes, similaire aux modèles de milieu de gamme, tout en conservant la possibilité d'overclocker. Une telle approche permettrait aux utilisateurs de monter un PC performant avec un processeur débloqué sans avoir à investir dans les cartes mères les plus onéreuses. Intel prépare clairement le terrain pour une offensive plus marquée sur le marché des ordinateurs de bureau en proposant une plus grande flexibilité de configuration. Les détails techniques, notamment le nombre exact de lignes PCIe, restent à confirmer. Une chose est sûre : une mise à niveau de la plateforme sera inévitable pour ceux qui envisagent de passer à la quatrième génération de processeurs Core Ultra.
