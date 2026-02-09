Se connecter  
Linus Torvalds appuie sur le bouton de réinitialisation. Linux 7.0 arrive.
Publié le: 09/02/2026 @ 17:46:46: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLinus Torvalds a annoncé que la prochaine version du noyau sera numérotée 7.0. C'est un rituel pour la communauté open source depuis des années, mais chaque changement du premier chiffre déclenche une vague de commentaires, d'analyses et de blagues. Cette décision s'inscrit dans la convention bien établie qui consiste à terminer une série autour du nombre dix-neuf. C'était le cas pour les lignes 3.x, 4.x, 5.x et maintenant 6.x. Tout porte à croire que cette pratique perdurera. La numérotation est devenue prévisible à partir de la série 3.x. Après dix-neuf versions, la 4.0 est arrivée. Entre-temps, Torvalds s'adonnait à quelques plaisanteries. La version 3.11 a été surnommée « Linux pour groupes de travail », un clin d'œil au nom historique de Windows 3.11. Lors de la transition depuis la série 4.x, le créateur du noyau a même évoqué la version 4.21, mais a finalement opté pour la 5.0. Il a expliqué qu'il n'avait plus assez de doigts ni d'orteils pour compter davantage. Il a souligné à plusieurs reprises que le changement d'un grand nombre n'avait aucune signification particulière et ne représentait pas une avancée technologique majeure. Un schéma similaire se répète. La série 6.x touche à sa fin, et Torvalds a admis que ces grands nombres commençaient à le désorienter. La suite est donc logique.

Ce changement de numéro attire l'attention, mais pour les administrateurs et les développeurs, le contenu est plus important. La prochaine version inclut des solutions attendues de longue date par les opérateurs de centres de données et les développeurs d'infrastructures virtuelles. Les observateurs de Phoronix soulignent le lancement de l'outil Live Update Orchestrator. Ce mécanisme permet d'effectuer des mises à jour du noyau tout en maintenant les machines virtuelles en fonctionnement. Il prend également en charge la communication chiffrée entre les périphériques PCIe et les environnements virtuels. Comme d'habitude, la prise en charge des dernières fonctionnalités des processeurs Intel et AMD a été étendue. Des améliorations sont également apportées à l'architecture RISC-V et aux puces conçues en Chine. Des pilotes, des composants de gestion de l'alimentation et des composants d'optimisation des performances du système de fichiers sont en cours de développement. L'une des modifications les plus discutées concerne la couche réseau. La suppression d'un bloc occupé spécifique vise à influer sur la vitesse à laquelle les tampons de transmission sont vidés. Des débits de données nettement supérieurs ont été observés dans certains scénarios de test. Bien que ces différences soient imperceptibles pour l'utilisateur final, les opérateurs de grandes installations et les fournisseurs de services cloud suivent de près ces évolutions. Chaque détail de cette partie de l'architecture a un impact sur les coûts de maintenance de l'infrastructure.
