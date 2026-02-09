Avec Moya, la Chine possède déjà des robots à l'apparence humaine

Publié le: 09/02/2026 @ 17:45:40: Par Nic007 Dans "Programmation"
Un robot humanoïde de nouvelle génération, baptisé Moya, a été présenté en Chine. Son design a suscité l'intérêt du secteur, non seulement pour son apparence réaliste, mais aussi pour une caractéristique rarement observée chez les machines de cette catégorie : une température corporelle proche de celle de l'être humain. Ses créateurs évoquent une combinaison d'esthétique biologique et de mécanique de pointe, et les observateurs s'interrogent sur les frontières entre technologie et imitation de la vie. Ce projet est développé par la start-up shanghaienne DroidUp, également connue sous le nom de Zhuoyide. L'entreprise se forge une réputation de pionnière dans le domaine des plateformes humanoïdes bioniques et a annoncé des applications commerciales dans les prochains mois. Selon DroidUp, Moya repose sur une plateforme bionique modulaire spécialisée. Cela lui confère une grande flexibilité dans la configuration du robot, lui permettant de présenter différentes caractéristiques et apparences liées au genre. La caractéristique la plus souvent citée de Moya est sa capacité à maintenir la température de la peau entre 32 et 36 degrés Celsius. Associée à un revêtement doux au toucher, elle crée l'illusion d'un contact humain. Les ingénieurs ont mis au point une structure interne comprenant des éléments évoquant des côtes, des couches simulant les muscles et le tissu sous-cutané. Les modèles de démonstration présentaient l'image d'une jeune femme aux longs cheveux. La conception est modulaire et permet de nombreuses modifications. Le fabricant propose différentes silhouettes et options visuelles.
DroidUp a accordé une attention particulière à la tête du robot. Des systèmes motorisés et des matériaux flexibles permettent de générer une grande variété d'expressions faciales. Lors des démonstrations, Moya a souri, froncé les sourcils et réagi par des mouvements des paupières et des inclinaisons de la tête. Des caméras placées dans les yeux enregistraient l'environnement, et des algorithmes analysaient la situation en temps réel. L'humanoïde maintient le contact visuel, dialogue et réagit aux gestes. Les supports promotionnels mettent en avant les efforts déployés pour créer l'impression d'une présence naturelle chez l'interlocuteur. L'entreprise présente cela comme l'un des piliers de sa technologie. Les créateurs affirment avoir atteint un niveau de réalisme saisissant. Cependant, lors des premières démonstrations, certains commentateurs ont souligné que les mouvements étaient loin d'être totalement fluides. Certains ont comparé la démarche du robot à celle d'une personne essayant des talons hauts pour la première fois. La discussion sur la qualité de la locomotion n'a pas éclipsé les autres aspects de la performance. Le public s'est surtout concentré sur les expressions faciales, les micro-expressions et le comportement du robot en interaction directe avec les humains. L'apparition de Moya a suscité des spéculations quant à ses applications potentielles. Le fabricant met l'accent sur l'éducation et la santé. Les communiqués de l'entreprise ne font aucune allusion à la sphère intime, bien que l'image du robot ait été interprétée de diverses manières par les internautes et les médias. DroidUp cible principalement les institutions. Les ventes devraient débuter au second semestre 2026. Le prix de départ est fixé à 173 000 $. D'après ses créateurs, le robot Moya n'est pas encore destiné à un usage intime.
L'architecture bionique de la start-up permet de modifier le sexe et l'apparence générale de la machine. La version actuelle en démontre les capacités. Dans les configurations ultérieures, Moya pourra adopter différents traits du visage, une morphologie différente et un style vestimentaire distinct. Cette stratégie de personnalisation s'inscrit dans l'intérêt croissant pour les robots conçus pour fonctionner en étroite collaboration avec les humains. Le marché de ces robots est encore émergent et les fabricants étudient les réactions des clients. La série a suscité des réactions mitigées. Certains spectateurs ont été émerveillés par son réalisme, tandis que d'autres ont exprimé un certain malaise. Certains ont comparé Moya à un fantôme, d'autres aux androïdes humanoïdes de la série à succès Westworld. Le phénomène de la « vallée de l'étrange », qui décrit le malaise ressenti face à un objet très semblable à un humain, mais néanmoins artificiel, a été fréquemment évoqué.
