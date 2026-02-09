Disney+ réduit la qualité d'image en Europe, des fonctionnalités clés manquent à l'appel.

Les utilisateurs européens de Disney+ ont constaté une baisse significative de la qualité d'image sur la plateforme. La prise en charge du Dolby Vision, du HDR10+ et des films 3D a disparu. Ce problème affecte également les abonnés à l'offre Premium, plus onéreuse, qui ne permet actuellement de visionner que du contenu au format HDR10 standard. Les premiers signes sont apparus en Allemagne fin 2025. À cette époque, il a été révélé que les nouveaux contenus et les anciennes productions n'étaient plus disponibles dans des formats d'image avancés. En janvier, le site d'information allemand Heise a établi un lien entre cette affaire et un litige de brevets en cours dans le pays. Selon ces informations, un tribunal a prononcé une injonction contre Disney, affectant la distribution de contenu sur Disney+. Dans les semaines qui suivirent, des signalements similaires commencèrent à affluer d'autres pays. Des utilisateurs en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Portugal, en Pologne et dans les pays nordiques constatèrent que Dolby Vision ne fonctionnait plus et que certaines fonctionnalités avaient tout simplement disparu de l'application. Les médias technologiques néerlandais confirmèrent le problème, qui n'était lié ni au matériel ni à l'utilisateur. Fait notable, Disney+ a supprimé toute mention de Dolby Vision de ses pages d'assistance européennes. Ce changement a même été constaté sur ses pages d'assistance internationales, alimentant les spéculations selon lesquelles le problème serait plus général et ne se limiterait pas à un seul marché.
Disney a abordé le problème dans un bref communiqué, évoquant des « difficultés techniques » pour expliquer la situation actuelle. L'entreprise a confirmé que Dolby Vision est actuellement indisponible dans plusieurs pays européens, mais a également assuré que des efforts sont en cours pour rétablir cette fonctionnalité. Cependant, aucun délai précis ni aucune explication concernant ces difficultés n'ont été fournis. Dans le même temps, Disney n'a ni confirmé ni infirmé que ces problèmes soient liés à des procédures de brevets. Officiellement, le service continue de proposer du contenu en 4K et HDR10, ce qui, selon l'entreprise, garantit le maintien d'une qualité d'image de base. Outre les formats HDR, les films 3D ont également disparu dans certains pays. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs d'appareils comme l'Apple Vision Pro n'ont plus accès à ce type de contenu, les films 3D sur Disney+ étant diffusés en Dolby Vision. On ignore pour l'instant quand Dolby Vision, HDR10+ et la 3D seront de nouveau disponibles sur Disney+ en Europe. S'il s'agit effectivement d'un litige de brevets, l'affaire pourrait durer des mois. Ce type de procédure se conclut souvent par un accord amiable ou un nouvel accord de licence, mais cela est rarement rapide. InterDigital, la société adverse dans ce litige, détient des milliers de brevets liés aux technologies de transmission vidéo et de données. Elle a déjà intenté des actions similaires contre de grandes entreprises technologiques, ce qui rend la situation actuelle de Disney loin d'être un cas isolé.
