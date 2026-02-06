Microsoft travaille sur une nouvelle manette Xbox dotée de nouvelles fonctionnalités

D'après un nouveau rapport, Microsoft aurait relancé le développement d'une manette Xbox de nouvelle génération , initialement prévu pour 2024 puis annulé suite à un changement de stratégie interne. Ces nouvelles informations évoquent une sortie en 2026 et suggèrent une évolution concrète de la manette actuelle, conçue pour accompagner le futur écosystème Xbox. Il s'agit , bien entendu, de rumeurs, mais elles proviennent de sources réputées fiables dans le secteur. Le sujet est abordé dans une analyse plus large du journaliste Tom Warren, qui mentionne la nouvelle manette parmi les projets futurs de Xbox, aux côtés d'autres projets encore non annoncés. Cette référence rejoint les rumeurs qui circulaient ces dernières années concernant une refonte majeure de la manette officielle, connue en interne sous le nom de code « Sebile », liée à une mise à jour de la Xbox Series X qui a finalement été abandonnée. La seule caractéristique technique confirmée par l'article de The Verge concerne la connectivité Wi-Fi intégrée de la manette. Selon Warren, Microsoft a donné son feu vert à une nouvelle génération de manettes capables de se connecter directement en Wi-Fi, afin de réduire la latence, notamment lors des sessions de jeu en nuage sur Xbox. Il s'agirait d'une amélioration significative par rapport à la connexion Bluetooth actuelle, avec des gains tangibles en termes de réactivité des commandes.
D'autres caractéristiques précédemment associées au projet Sebile restent à confirmer. Parmi celles-ci figuraient un retour haptique avancé, des joysticks analogiques modulaires et une batterie rechargeable intégrée. L'article de The Verge ne détaille pas ces fonctionnalités, se contentant de souligner une latence améliorée comme seule certitude à ce jour, laissant ainsi la porte ouverte à d'autres innovations qui pourraient être dévoilées ultérieurement. Parallèlement, une autre rumeur circule : l’arrivée possible d’une manette Xbox Elite Series 3. Le journaliste Jez Corden avait déjà évoqué une sortie en 2026, et selon Warren, une nouvelle Elite s’intégrerait parfaitement au déploiement plus large des manettes Xbox de nouvelle génération. Cependant, aucune confirmation officielle ni indication d’un lien direct entre les deux projets n’a été faite. Comme le souligne le rapport lui-même, la prudence est de mise. Par le passé, une refonte majeure de la manette Xbox semblait imminente avant d'être annulée. En attendant une communication officielle de Microsoft, ces informations doivent être considérées comme une indication de la direction prise, et non comme une annonce définitive.
