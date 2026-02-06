Microsoft travaille sur une nouvelle manette Xbox dotée de nouvelles fonctionnalités

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft travaille sur une nouvelle manette Xbox dotée de nouvelles fonctionna...
Publié le: 06/02/2026 @ 18:16:41: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesD'après un nouveau rapport, Microsoft aurait relancé le développement d'une manette Xbox de nouvelle génération , initialement prévu pour 2024 puis annulé suite à un changement de stratégie interne. Ces nouvelles informations évoquent une sortie en 2026 et suggèrent une évolution concrète de la manette actuelle, conçue pour accompagner le futur écosystème Xbox. Il s'agit , bien entendu, de rumeurs, mais elles proviennent de sources réputées fiables dans le secteur. Le sujet est abordé dans une analyse plus large du journaliste Tom Warren, qui mentionne la nouvelle manette parmi les projets futurs de Xbox, aux côtés d'autres projets encore non annoncés. Cette référence rejoint les rumeurs qui circulaient ces dernières années concernant une refonte majeure de la manette officielle, connue en interne sous le nom de code « Sebile », liée à une mise à jour de la Xbox Series X qui a finalement été abandonnée. La seule caractéristique technique confirmée par l'article de The Verge concerne la connectivité Wi-Fi intégrée de la manette. Selon Warren, Microsoft a donné son feu vert à une nouvelle génération de manettes capables de se connecter directement en Wi-Fi, afin de réduire la latence, notamment lors des sessions de jeu en nuage sur Xbox. Il s'agirait d'une amélioration significative par rapport à la connexion Bluetooth actuelle, avec des gains tangibles en termes de réactivité des commandes.

D'autres caractéristiques précédemment associées au projet Sebile restent à confirmer. Parmi celles-ci figuraient un retour haptique avancé, des joysticks analogiques modulaires et une batterie rechargeable intégrée. L'article de The Verge ne détaille pas ces fonctionnalités, se contentant de souligner une latence améliorée comme seule certitude à ce jour, laissant ainsi la porte ouverte à d'autres innovations qui pourraient être dévoilées ultérieurement. Parallèlement, une autre rumeur circule : l’arrivée possible d’une manette Xbox Elite Series 3. Le journaliste Jez Corden avait déjà évoqué une sortie en 2026, et selon Warren, une nouvelle Elite s’intégrerait parfaitement au déploiement plus large des manettes Xbox de nouvelle génération. Cependant, aucune confirmation officielle ni indication d’un lien direct entre les deux projets n’a été faite. Comme le souligne le rapport lui-même, la prudence est de mise. Par le passé, une refonte majeure de la manette Xbox semblait imminente avant d'être annulée. En attendant une communication officielle de Microsoft, ces informations doivent être considérées comme une indication de la direction prise, et non comme une annonce définitive.
« Samsung augmente sa production de puces.
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-02Le prix de la PS5 n'augmentera pas cette année.
05-02AMD prépare déjà une puce pour la nouvelle Xbox.  1
04-02La PDG d'AMD révèle la date de sortie prévue de la nouvelle Xbox.
04-02La Nintendo Switch est désormais la console la plus vendue de Nintendo
03-02La Nintendo Switch 2 s'est vendue à 17,37 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Microsoft travaille sur une nouvelle manette Xbox dotée de nouvelles fonctionnalités
Matériel Matériel
Samsung augmente sa production de puces.
Economie Economie
SpaceX acquiert xAI ; la nouvelle entité est valorisée à 1 250 milliards de dollars lors de son introduction en bourse potentielle.
Droit Droit
TikTok accusé d'avoir enfreint la réglementation européenne concernant les fonctionnalités addictives de son application
Apple Apple
L'iPhone 17e devrait être dévoilé le 19 février.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?